Governo divulga PRAZO ATUALIZADO para mudar o RG

Todos os brasileiros já devem estar sabendo sobre a mudança que o Governo está fazendo aos poucos com a atualização do documento de identidade, ou seja, RG. A partir de certo momento todas as pessoas serão obrigadas a trocar o antigo RG pelo novo documento que vai ser chamado de CIN (Carteira de Identidade Nacional).

No entanto, alguns brasileiros ainda estão confusos e não sabem como vai funcionar essa troca de documento e nem se tem algum prazo estabelecido, mas é válido informar que nem todos os estados estão emitindo a nova CIN.

Pode trocar até o ano de 2032. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual o prazo para emitir o novo RG?

É válido destacar que a emissão oficial do novo RG em todos os estados será até o dia 6 de novembro, ou seja, quando todos os órgãos de identificação do Brasil vão estar com os sistemas atualizados para fazer a emissão do novo documento de identificação.

Quanto trocar de documento no individual, não precisa se preocupar em perder a data, pois qualquer pessoa vai ter até o ano de 2032 para fazer a troca do documento para a nova Carteira de Identidade Nacional.

Mas por que essa data tão distante? O governo estabeleceu que só vai começar a exigir como um documento obrigatório essa nova versão a partir do ano de 2032, então até esse ano, todas as pessoas do Brasil poderão realizar a troca com calma.

Lembrando que essa troca de identidade antiga pela CIN é totalmente gratuita, da mesma forma que acontece as renovações.

Qual documento é necessário para tirar a CIN?

Quando a pessoa for tirar o novo documento de identidade, é necessário ter em mãos:

Certidão de nascimento ou casamento

Documento oficial com foto

CPF regularizado

Quais as mudanças?

Vai ser necessário fazer a troca desse documento pois será uma implementação do CPF como uma numeração única do documento e por pessoa, ou seja, o número que você tem hoje do RG não vai existir mais.

Esse novo documento que o governo quer estabelecer vai contar com um QR Code que vai facilitar a leitura por qualquer dispositivo que seja apropriado, até mesmo por um smartphone.

A maior mudança que pode acontecer no documento é incluir o nome social e não precisa fazer a alteração no registro civil, também pode acrescentar a numeração em uma série de documentos como por exemplo, o título de eleitor, numeração da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Nacional de saúde e certificado militar.

Também pode incluir se a pessoa é portadora de alguma deficiência física e também o tipo sanguíneo, pois isso pode ajudar em casos de precisar de socorro.

