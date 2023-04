DIVULGADO valor para o NOVO SALÁRIO MÍNIMO no Brasil: R$ 1.389

Foi divulgado que para o ano de 2024 o salário-mínimo brasileiro pode ser no valor de R$ 1.389,00, segundo os dados do PLDO (Projeto de Leo de Diretrizes Orçamentárias). É necessário destacar que esse valor ainda não teve uma aprovação de uma nova política para esse salário, é por enquanto apenas uma proposta considerando a correção pela inflação que é medida pelo INPC neste ano de 2023, sem a alta real no salário-mínimo.

Até o momento esse é o primeiro projeto que vai para a LDO ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará essas bases para o orçamento para 2024. Se no mês de maio o valor do salário-mínimo realmente aumentar para R$ 1.320,00, a estimativa da alta é de apenas 5,2% ano que vem. Já considerando a inflação em 2024, a estimativa deve ser de 3,5%, conforme diz o Ministério do Planejamento.

O PIB que é o Produto Interno Bruto, deve crescer pelo menos 2,3%, conforme acha o Planalto. Lembrando que são apenas estimativas.

Enviar projeto para a Câmara

Foi compartilhado que ainda nessa semana eles desejam enviar um projeto para â Câmara dos Deputados para que sua aprovação ocorra logo na primeira quinzena de maio. A LDO abre brecha para aumentar os gatos em R$ 172 bilhões, instruído â aprovação.

Essa proposta complementa a promessa que Haddad, ministro da Fazenda já fez, que é uma proposta para zerar o rombo nas contas públicas no ano de 2024, desconsiderar apenas os juros das dívidas.

Por mais que esteja acontecendo isso, o governo ainda pode e tem como escolher qual será realmente o valor do salário-mínimo em 2024, pois como dito acima, esse valor é apenas uma proposta, nada concluso. No ano de 2022, o valor que definiu o aumento de R$ 1.302,00 foi feito pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro através de uma medida provisória no mês de dezembro.

Próximos anos

O projeto que estamos citamos acima não apresentou apenas previsões para o ano de 2024, eles descreveram também a possibilidade do valor de R$ 1.435,00 para o salário-mínimo em 2025 e R$ 1.481 para o ano de 2026. Lembrando que não é nada confirmado, foi apenas uma sugestão de projeto que enviaram e ainda vão passar por uma revisão no PLDO nos próximos anos.

Conforme os dados e informações do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico, o salário-mínimo brasileiro serve para 60,3 milhões de pessoas em nosso país, desse total cerca de 24,8 milhões são beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

