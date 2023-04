Como marcar consulta no SUS pela internet; veja o guia completo

Boa notícia! Foi-se o tempo que era necessário esperar horas e horas na fila do posto de saúde para agendar uma consulta ou marcar um exame. Estima-se que nos próximos anos boa parte das ações administrativas feitas em hospitais e semelhantes sejam realizadas através de um único aplicativo. Através do Conecte SUS é possível obter uma gama de funções e funcionalidades através do aplicativo do Governo Federal voltado ao Sistema Único de Saúde.

O que é o Conecte SUS?

É uma ferramenta online criada pelo Governo Federal que possibilita que o cidadão brasileiro tenha acesso a uma gama de funcionalidades que podem auxiliá-lo no cotidiano. Vários serviços médicos – inclusive o agendamento de consultas e exames.

Além disso é possível verificar o histórico do paciente, bem como consultas e obter certificados de vacinação. Outra funcionalidade é a possibilidade de verificar os resultados de exames clínicos realizados através do SUS.

O sistema online está disponível tanto pelo aplicativo oficial – Conecte SUS quanto pelo site oficial do Governo Federal. É totalmente gratuito e qualquer cidadão pode ter acesso. Através do aplicativo é possível:

Verificar o registro de doações de sangue;

Consultar os postos de saúde mais próximos – incluindo hospitais, upas, etc;

Adicionar medicamentos na Farmácia Popular;

Verificar o resultado final de exames;

Emitir certificados de vacina – principalmente da covid-19.

Portanto, tantos e tantos benefícios juntos em um único aplicativo. É possível visualizar a lista e serviços de urgências que podem ser contatados.

Como usar o Conecte SUS?

O primeiro passo é ter uma conta no site do Governo Federal. Visto que o login será realizado através do CPF e senha do usuário. Logo que tiver criado a conta no site do Governo Federal, basta seguir os passos abaixo para realizar as ações dentro do sistema Conecte SUS.

Para agendar consultas

Entre no site ou aplicativo Conecte SUS;

Clique em entrar com a conta do Governo Federal;

Preencha o CPF e senha cadastrada;

Clique em “agendar” e verifique o calendário;

Informe a UBS desejada e confirme o agendamento.

Pronto! É válido ressaltar que em caso de não comparecimentos consecutivos, a conta poderá ser bloqueada temporariamente de realizar futuros agendamentos.

Para emitir certificados

Entre no site ou aplicativo Conecte SUS;

Clique em entrar com a conta do Governo Federal;

Preencha o CPF e senha cadastrada;

Clique em “Certificados de vacina’;

Escolha o desejado e clique em “imprimir”.

Pronto! Será gerado um pdf do certificado que poderá ser impresso posteriormente. Ademais, a ferramenta do Governo Federal é bem simples de ser usada e já está disponível para todos os brasileiros.

Sendo necessário já ser paciente de qualquer Unidade Básica de Saúde do Brasil. A fim de ter os dados necessários em mãos.