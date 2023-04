PIS retroativo: descubra quem pode receber os valores do passado

Não é de hoje que os brasileiros ficam atentos aos valores do PIS/Pasep. Muitos sequer sabem que possuem direito – e por isso o benefício acaba se perdendo. Inúmeros motivos podem ocasionar que o trabalhador não receba os repasses indicados. Entretanto, a Caixa Econômica Federal está abrindo uma grande oportunidade para os trabalhadores obterem os valores do passado – isto é, o PIS/Pasaep retroativo. Entenda como funciona e quem tem direito.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem tem direito?

Para ter direito ao PIS/Pasep é necessário ter exercido alguma atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base. Além disso, nesse mesmo ano é necessário que o trabalhador tenha cinco anos ou mais de inscrição no programa.

Além disso é necessário estar com os dados atualizados no e-Social. Podendo receber apenas os trabalhadores que tem renda mensal de até dois salários. Ademais, todos terão direito ao valor.

Portanto, neste mês de abril a Caixa irá liberar um lote extra de pagamentos para os trabalhadores. Mais de 4 milhões de trabalhadores poderão receber o repasse no próximo dia 17.

Estima-se que mais ou menos 1,3 milhão de pessoas receba o valor retroativo. Tratando-se de valores que não foram repassados em anos anteriores – ou seja, não foram entregues ou sacados.

Independente do erro – será possível realizar os saques. Neste ano de 2023 ocorreu um pequeno erro e algumas pessoas não receberam o PIS/Pasep em fevereiro e março – esse grupo também terá direito ao pagamento retroativo.

Como sacar o PIS/Pasep retroativo?

Todos que possuem algum dinheiro pendente no programa. Visto que pode ser de anos anteriores. Desse modo, é necessário que haja a consulta dos valores para ter certeza dos mesmos. Visto que pode ser consultado os valores pelo portal Meu INSS, do Governo Federal.

É válido lembrar que o valor máximo a ser pago é de 01 salário mínimo. Que atualmente é de R$ 1.302. Para realizar o saque basta realizar a transferência pelo aplicativo do banco em questão.

Que difere de acordo com o programa. PIS/Pasep. Cujo é pago pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ou então – ir até uma das agências com os documentos em mãos e solicitar a retirada.

Lembrando que a distribuição dos repasses deste ano começaram em janeiro. O ano base é o de 2021. Em razão da pandemia os calendários de pagamentos acabaram sofrendo grandes atrasados – totalizando dois anos de diferença. O PIS/Pasep de 2023 só poderá ser sacado em 2025 – caso não haja mudanças.

Ademais, é uma excelente oportunidade para quem tem dinheiro para ser retirado nos fundos do PIS/Pasep.