Gasolina em queda: dólar a menos de R$ 5 pode ser uma boa?

Quase todos os brasileiros procuram sempre estar informados acerca dos preços dos combustíveis. Antes mesmo da queda do dólar – alguns combustíveis estavam recuando seus valores e tudo indica que a proporção continue. Os dados são referentes aos dias 9 a 15 de abril. Com informações oriundas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Combustíveis sofrem quedas

O Diesel foi comercializado no período citado a R$ 5,76 o litro. Caindo cerca de 0,34% em relação a semana anterior. Que estava na casa dos R$ 5,78. Nessa mesma semana o preço máximo encontrado do litro do combustível foi de R$ 7,69.

Com isso, pela décima semana consecutiva o combustível recua o seu valor. Em contrapartida – o preço médio da gasolina nesse mesmo período foi de R$ 5,51.

Aumentando pela segunda semana consecutiva. O aumento foi de 0,18% e o preço mais alto encontrado nos postos brasileiros foi de R$ 7,19.

Por outro lado o Etanol subiu pela primeira vez em quatro semanas. Passando de R$ 3,88 para R$ 3,90. Representando o equivalente a 0,51% de aumento. O valor mais caro do combustível no país foi de R$ 6,50.

Lembrando que os dados analisados e divulgados pela ANP são referentes a mais de 30 dias do retorno dos tributos federais sobre os combustíveis – gasolina e etanol. Lembrando que na mesma semana a gasolina já obteve alta de 3,34%.

Como economizar combustível e driblar a alta nos preços?

Embora alguns combustíveis estejam recuando os seus valores – é possível que até o fim deste semestre os preços subam ou estejam mais elevados. Com isso é sempre bom obter maneiras de economizar combustível.

O primeiro passa é sempre optar por deixar o veículo em casa quando possível. Caso queira ir para um lugar próximo, não tão longe. A fim de economizar combustível e ainda ajudar na saúde física e mental.

Entretanto quando não sair com o veículo não for uma opção – é recomendado sempre evitar a troca de marchas bruscas. Embora na cidade seja bem difícil, mas manter sempre uma constância auxilia na economia de combustível.

E na hora de abastecer – sempre optar pelos postos de combustíveis que ficam à beira da estrada. Geralmente eles são mais baratos – visto que são focados em caminhoneiros e viajantes. Mas claro – sempre prezando pela qualidade do combustível – a fim de não abastecer usando combustíveis adulterados.

Ademais – tudo indica que por mais que haja uma alta nos preços durante o decorrer do ano, nada se compare as altas que ocorreram nos últimos anos. Fazendo o combustível mais usado no país subir para mais de R$ 8/litro. Enquanto isso, economizar é sempre o melhor caminho.