Recurso SUPER AGUARDADO do WhatsApp entra em nova fase

O WhatsApp é, sem sombra de dúvidas, um dos aplicativos de troca de mensagem mais famosos do mundo. Isso, claro, se não for o mais famoso.

E toda a sua fama possui embasamento: além de facilitar a comunicação, de modo geral, ele também a torna muito mais divertida, por meio de recursos como o envio de gifs e de figurinhas. Mas, mais do que isso: a empresa Meta, desenvolvedora do aplicativo, está sempre em busca de novos recursos para tornar a rotina de conversas dos usuários muito mais prática.

E um desses recursos, por sinal muito aguardado, já entrou em uma nova e significante fase, conforme é explicado por meio dos tópicos a seguir.

Usuários do WhatsApp aguardam esse recurso desde novembro | Imagem: arivera / pixabay.com

Qual é o recurso que está sendo trabalhado pelo WhatsApp

Há poucos dias, mais especificamente no dia 10 de abril (segunda-feira) o WhatsApp Beta para aparelhos do sistema Android iniciou os testes do “Modo Companheiro”, um recurso desenvolvido para permitir que as pessoas vinculem suas contas em diversos dispositivos.

Trata-se de algo que já havia sido anunciado em novembro de 2023, mas que estava disponível apenas para um pequeno grupo de pessoas, convidadas para testar a novidade.

Agora, esse importante recurso já pode ser acessado por meio da última atualização do Android Beta.

O “Modo Companheiro”, como já citado, permite que cada usuário possa acessar seus chats do mensageiro em outro telefone celular, sem que exista a necessidade de o celular principal, no qual o app está instalado, estar conectado à internet.

Ou seja: depois de vincular a conta, os usuários poderão acessar as conversas por meio outro dispositivo, o que, por sinal, é extremamente útil para pessoas que precisam se manter conectadas o tempo todo, ou para quem necessita de um aparelho secundário para manter a conexão.

É muito importante frisar, porém, que o WhatsApp ainda não disponibiliza esse recurso para toda a sua base de usuários.

Por fim, vale lembrar que o “Modo Companheiro” atualmente funciona somente de Android para outro aparelho Android, ou do sistema iOS para o sistema Android.

Usuários não precisarão se preocupar com os históricos das conversas

Uma grande preocupação dos usuários do WhatsApp, em relação a esse novo recurso, diz respeito à perda de conversa.

Mas, não há com o que se preocupar.

Utilizando o “Modo Companheiro”, o histórico de cada conversa será sincronizado em literalmente todos os dispositivos conectados ao mensageiro.

E esse vínculo pode ser criado de maneira muito simples:

No menu correspondente à tela de registro, basta selecionar a opção “Vincular um dispositivo”; Depois, é preciso entrar no WhatsApp pelo dispositivo principal, e então selecionar a opção “Configurações”; Feito isso, em “Dispositivos vinculados”, precisará somente apontar o dispositivo secundário para o QR Code que for disponibilizado.

