Quais são os RISCOS de fazer empréstimo na conta de luz?

Muitos brasileiros passam por alguns perrengues financeiros e para melhorar a situação, eles acabam optando por realizar empréstimos bancários, todavia, nem sempre isso dá certo, uma vez que para conseguir o crédito, é preciso ter um nome limpo e um score relativamente alto. Nessa situação citada, eles acabam recorrendo a uma modalidade de empréstimo que chega ser abusiva na maioria das vezes, isto é, o empréstimo na conta de luz. Entenda como ele funciona e quais os riscos.

Como funciona o empréstimo na conta de luz?

A modalidade entrou em vigor no Brasil em 2019 e desde então, vem ajudando milhares de pessoas que precisam de crédito mas não conseguem de outra forma. A opção do empréstimo na conta de luz ajudou bastante pessoas, uma vez que o contratante não precisa ter um score alto ou algo do tipo, na maioria das vezes, até com o nome negativado a pessoa está.

Cada banco tem a liberdade para escolher, se irá aderir ou não a modalidade, ao passo que ele também pode colocar a taxa de juros que bem entender, mas claro, respeitando o teto estabelecido pelo Banco Central. Geralmente, é oferecido um valor de R$ 500 que pode chegar até em R$ 2.500, além disso, o prazo oferecido para pagamento é de 3 a 18 meses.

Como o empréstimo está atrelado à conta de luz, o valor gasto no mês é somado com a parcela do empréstimo e também com o consumo de energia. O empréstimo possui uma aprovação bastante rápida, podendo ocorrer em até 24 horas.

Quais os riscos de efetuar o empréstimo?

O principal cuidado que o consumidor deve ter diz respeito aos bancos e suas taxas, por isso, é importante ficar sempre em alerta. Já que a maioria dos bancos acabam se aproveitando dos momentos de fragilidade dos clientes a fim de colocar juros absurdos e nessa modalidade, isso pode simbolizar um grande perigo para todos os envolvidos.

Já que a depender da taxa de juros, o valor final da conta de luz a cada mês pode ser bastante alto, o que pode impossibilitar do cliente pagar a taxa e isso vai ocasionar na interrupção de sua energia. Já que entre pagar a luz ou comprar alimentos para comer, a prioridade será os alimentos.

Portanto, só realize o empréstimo na conta de luz se for caso de urgência e se você tiver certeza que vai conseguir honrar com os seus compromissos, pois caso não consiga, o prejuízo será bem maior.

