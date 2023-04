3 MACETES para AUMENTAR sua aposentadoria ainda em 2023

Dificilmente é possível encontrar um trabalhador brasileiro que não desempenhe suas atividades laborais diariamente pensando na tão sonhada aposentadoria.

Afinal, poder trabalhar e prover o sustento para si e para seus familiares é ótimo. Mas, poder descansar depois de décadas trabalhando, e ainda recebendo um auxílio do Governo Federal para que tal descanso possa existir, é ainda melhor.

Vale ressaltar, ainda, que nenhum trabalhador deve receber menos do que um salário mínimo mensalmente, como aposentadoria. Mas, por outro lado, existem aqueles que podem atingir o famoso “teto” do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tornando o montante recebido muito maior.

Infelizmente, porém, boa parte da população brasileira não conta com essa opção, o que não significa que o cidadão precise se conformar com o valor recebido.

É, sim, possível aumentar a aposentadoria em alguns casos, e seguindo algumas dicas muito específicas, conforme explicado no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Em alguns casos, o valor da aposentadoria pode ser alterado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dicas de como o valor da aposentadoria pode ficar maior

Uma vez que envolve uma certa burocracia junto ao INSS, algumas das dicas podem parecer trabalhosas demais.

Porém, elas de fato podem representar a oportunidade ideal para quem quer receber mais dinheiro na aposentadoria.

São 3 dicas, ao todo:

Primeira dica: Solicitar a revisão do valor recebido atualmente

Muitas pessoas não sabem, mas os processos de avaliação do INSS são, sim, passíveis de erros. E, sendo assim, muitas pessoas acabam recebendo menos do que realmente deveriam receber.

Quem desconfia disso, e recebe o benefício há menos de 10 anos, pode buscar uma pessoa que trabalhe com direito previdenciário, a fim de analisar se é possível haver uma mudança: se constatado que o valor realmente deveria ser maior, o cidadão ainda receberá as diferenças relacionadas aos meses anteriores.

Segunda dica: Solicitar os 25% de adicional

Outro ponto importante, que muitas pessoas desconhecem, está ligado ao fato de que qualquer pessoa que tenha aposentadoria por invalidez e precise de ajuda constante de terceiros pode ter um acréscimo de 25% no benefício.

Esse valor deve ser direcionado para o pagamento de cuidadores, por exemplo, nos casos em que a pessoa não consegue se alimentar ou tomar banho sozinha, por exemplo.

Quando essa pessoa vem a falecer, porém, esses 25% não são transformados em pensão para a família.

Terceira dica: Planejar cuidadosamente a aposentadoria

Já o cidadão que ainda não se aposentou, mas quer garantir que irá receber mais do que um salário mínimo por mês, pode também solicitar a ajuda de um expert em direito previdenciário.

Esse profissional irá avaliar todas as possibilidades, a fim de identificar como a pessoa deve agir e quais contribuições deve fazer.

Prestar atenção aos pré-requisitos é essencial

Por fim, vale frisar que o trabalhador que ainda não se aposentou deve estar sempre atento aos pré-requisitos exigidos pelo governo.

Afinal, as modalidades tendem a sofrer mudanças e confundir um pouco: há quem não saiba se poderá se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, por exemplo.

