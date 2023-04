PIX agora ganha novo CONCORRENTE da empresa Meta

Boa notícia! Agora os brasileiros terão mais uma ferramenta para transferência de dinheiro e compras de produto. A Meta – empresa dona do Facebook, WhatsApp e Instagram – anunciou que a ferramenta estará ativa nos próximos meses e terá como alvo os pequenos comerciantes. De maneira gradativa chegará a todos os usuários e afirma que irá revolucionar a maneira como os usuários compram as coisas.

Imagem de Alfredo Rivera por Pixabay

Meta anuncia novidade

Já faz 03 dias que a novidade está disponível para alguns usuários brasileiros. Sendo possível realizar a compra de produtos e serviços diretamente do mensageiro mais usado no Brasil e no mundo. Os pagamentos são confirmados e feitos no chat após o cadastro das informações bancárias.

O serviço estava previsto para ser lançado há alguns anos atrás – entretanto, somente agora conseguiu o Aval dos órgãos responsáveis para atuar no Brasil. Lembrando que mais de 95% dos celulares que circulam no Brasil possuem o WhatsApp instalado.

Lembrando que logo que a ferramenta foi anunciada, ela acabou sendo bloqueada pelo Banco Central (BC). O bloqueio aconteceu porque os gestores locais temiam a necessidade de algumas licenças econômicas e privacidade dos usuários.

Portanto, apenas em março deste ano que a liberação aconteceu de fato. Através do aval do Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Com isso espera-se que o Pix ganhe um novo aliado. Lembrando que ambos possuem como intuito a transferência gratuita de recursos. De acordo com o chefe do WhatsApp na América Latina – a ferramenta não deve ser considerada uma rival do Pix, mas complementar.

Leia mais: 1,2 milhão são BLOQUEADOS do Bolsa Família; veja o motivo

Como usar a ferramenta?

A priori, a ferramenta irá aceitar o uso de cartão de débito, pré-pago e crédito. A fim de realizar as transferências bancárias. Podendo ser usado o saldo da conta bancária – basta estar com o cartão de débito vinculado ao WhatsApp e a conta cujo possui os recursos acumulados.

Para usar a ferramenta e comprar pelo WhatsApp é necessário que seja feito o cadastro das informações bancárias na guia de pagamentos. Lembrando que a princípio o WhatsApp conta com mais de 10 bancos parceiros. Em seguida, os pagamentos podem ser feitos pelo próprio chat do WhatsApp.

Os responsáveis pela novidade afirmam que a segurança é um dos principais objetivos da ferramenta. E que as emissoras de cartões – Mastercard e Visa pretendem tokenizar todas as transações e validar individualmente cada transação. Caso a pessoa mude de número ou perca o celular – o processo deverá ser refeito novamente.

Além disso, os usuários deverão preencher uma senha para validarem a transação. Visto que a senha poderá ser trocada posteriormente por impressão digital e até mesmo reconhecimento facial em dispositivos que possuem à tecnologia.

Nesse primeiro momento o foco será nos comerciantes que usam o WhatsApp Business – a fim de receber os pagamentos. O intuito primário é lançar a ferramenta para posteriormente ser de cunho de todos os brasileiros. Seja do pequeno, médio e grande empresário.