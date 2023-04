Alerta aos trabalhadores! Este grupo precisa de ATENÇÃO

Todo cuidado é pouco! Os trabalhadores que recebem mais de R$ 1.903,99 mensalmente devem ficar atentos. Visto que está terminando o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda. Desse modo, todos os trabalhadores que recebiam em 2022 este valor – deverá documentar e enviar as informações para a Receita Federal. Caso isso não seja feito – é válido lembrar que pode gerar consequências e dores de cabeça para os brasileiros.

Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br.

Trabalhadores precisam ficar atentos

Portanto, os trabalhadores que estão inclusos no grupo acima precisam estar atentos à declaração do Imposto de Renda. Lembrando que o prazo para realização do procedimento começou no dia 15 de março – se estendendo até o dia 31 deste mês.

O trabalhador que se enquadra nos requisitos acima deve declarar suas aplicações, vendas, renda de imóveis, gastos com saúde e educação, etc. Todos os detalhes devem estar inclusos na declaração do IR.

É válido lembrar que se isso não for feito – o trabalhador poderá ter o CPF bloqueado, multas em seu nome, etc. Bem como outras penalidades que são cabíveis por lei. Portanto, é recomendado que tudo seja feito de acordo com as regras estipuladas pela Receita Federal.

Para ajudar os trabalhadores a preencherem existe no site da Receita Federal uma declaração de IR pré-preenchida. Na qual eles pode realizar o download e ir preenchendo com calma. De acordo com informações da Folha de São Paulo – mais de 2,7 milhões de brasileiros optaram pelo uso da folha pré-preenchida até agora.

Leia mais: ALERTA GERAL! Cancelamento do adicional do Bolsa Família é verdade?

Novidades do IR para 2024

Outro ponto importante é que até o fim do mandato do presidente Lula – espera-se que a faixa de isenção do imposto de renda aumente para R$ 5 mil. Lembrando que durante sua campanha ele prometeu esse aumento. Além disso, para o ano de 2024 já há mudanças sendo propostas.

Isto é – os trabalhadopres que recebem até R$ 2.640 (02 salários-mínimos) estarão isentos de declararem o imposto de renda. Desse modo, é necessário se atentar para o próximo ano.

Os trabalhadores que foram obrigados a declararem este ano e recebem por exemplo R$ 2 mil, não precisarão mais realizar a ação em 2024. Lembrando que a tendência é aumentar esta faixa, até chegar nos números prometidos pelo presidente.

Portanto, os trabalhadores que neste último ano receberam valores dentro da faixa estipulada – é necessário que haja a devida declaração do IR. A fim de evitar futuros problemas com a Receita Federal. Desse modo, estima-se que mais de 3 milhões de brasileiros ainda usem a ferramenta nesta semana. O procedimento pode ser feito com ou sem a presença de um contador.