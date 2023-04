Moro sozinho, vou ser EXCLUÍDO do Bola Família em abril?

Todos os meses os brasileiros beneficiários do Bolsa Família ficam atentos aos calendários e bloqueios vigentes. Para os repasses deste mês de abril, espera-se que haja mais de 500 mil cadastros bloqueados. Entretanto, é verdade que quem mora sozinho será excluído? Entenda todos os detalhes e o que pode ser feito.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem mora sozinho será excluído?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que algumas pessoas deixarão de receber o benefício do Bolsa Família deste mês. Isto é, as famílias unipessoais. Em razão do grande número de fraudes – milhares de beneficiários serão bloqueados do programa do Governo Federal.

Visto que parte das fraudes flagradas eram decorrentes das famílias unipessoais. Ou seja, aquelas famílias formadas por uma única pessoa. Entretanto, a fraude ocorre exatamente quando o titular se declara como família unipessoal, mas na verdade reside com outras pessoas.

O erro se torna ainda mais grave quando é declarado uma família unipessoal – sendo que os demais membros não declarados recebem algum tipo de renda. Com isso – automaticamente a renda per capita acaba aumentando. Para receber o Bolsa Família é necessário ter renda per capita de no máximo R$ 218.

Quando há uma fraude – o cidadão comete crime. O descumprimento da regra retira o direito do benefício. Visto que está indo contra a regra de composição familiar. A fraude foi constatada pelo grande surgimento de famílias unipessoais no Brasil.

Todos serão bloqueados?

Não. Apenas as famílias que tiverem fraudado o programa. Ou seja, os beneficiários que moram sozinhos têm direito ao benefício. Entretanto, aqueles que acabaram desmembrando seus membros ou até mesmo omitindo informações acerca da quantidade de membros – estes serão bloqueados do programa.

Caso haja erros ou não – os interessados em desbloquear o benefício deverá ir até o CRAS local ou prefeitura a fim de realizar a atualização do cadastro. É válido lembrar que é necessário levar todos os documentos para apresentação, isto é, dos membros da casa.

Além disso, é preciso apresentar os comprovantes atualizados. As famílias que não realizarem a atualização do benefício estão cabíveis a perderem o benefício e assim terem que reiniciar o processo do zero.

Ademais, as famílias que estiverem em conformidade com as regras – hão de receber neste mês de abril os repasses de R$ 600 com adicional de R$ 150 para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Sem contar que este mês de abril é mês de Vale-Gás!