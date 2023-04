iFood anuncia BOLSA DE ESTUDOS para seus entregadores

Boa notícia! Através de uma pesquisa realizada pelo Ifood – foi revelado que mais de 28% de seus entregadores não concluíram sequer o Ensino Médio. Desse modo, não conseguem empregos melhores, participar da maioria dos concursos públicos ou entrar na universidade. Mediante isso, o Ifood criou o programa “Meu Diploma do Ensino Médio”. Com isso – a empresa irá distribuir bolsas de estudos para os entregadores cadastrados para se prepararem para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Lembrando que a prova garante o certificado de conclusão do Ensino Médio aos inscritos.

Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ifood oferta milhares de bolsas

As inscrições para o programa de bolsas irão acabar no dia 21 de maio. Até agora já existem mais de 13 mil parceiros cadastrados. Todos os interessados irão ganhar a bolsa. O projeto se iniciou no ano passado. Mais de 5 mil entregadores participaram do programa, entretanto, apenas 950 deles conseguiram o certificado de aprovação.

O programa criado pelo Ifood teve origem através de uma parceria com a plataforma de estudos “Termine Seus estudos”. Empresa que é referência na preparação de alunos para o Encceja – no qual proporciona aos entregadores uma das melhores preparações do Brasil para o setor.

É válido lembrar que o curso é totalmente online. O interessado terá que conciliar seus estudos com o trabalho e vida pessoal. O exame é de responsabilidade do Governo Federal – é aplicado de modo online.

Quem consegue a validação através da prova – recebe o certificado equivalente à conclusão do ensino médio. Então, consegue entrar em universidades, participar de concursos públicos, etc. Sem sombra de dúvidas é um divisor de águas.

Leia mais: Top DICAS para não cair em fraude nos seus pagamentos mensais

Encceja é a melhor opção

O Encceja é aplicado todos os anos e possui como intuito promover os alunos para o mercado e a vida. Dando a eles a oportunidade de conseguirem o certificado equivalente do ensino médio. Desse modo – é possível conquistar o tão sonhada certificado de conclusão mesmo estudando tão pouco tempo.

Lembrando que é necessário ter um bom desempenho nas provas – caso contrário, terá que refazer o exame. Para a realização do exame é necessário que os interessados em conseguir o certificado de conclusão do ensino fundamental tenham 15 anos ou mais.

Já para obter o certificado de conclusão do ensino médio é necessário que 18 anos ou mais na data da prova. Caso contrário, não será possível a realização.

Portanto, é uma excelente opção! Visto que há opções pagas – mas pelo custo fica inviável para muitos brasileiros. Desse modo, o Ifood em parceria com a plataforma citada abriram excelentes vagas – ou melhor, oportunidades!