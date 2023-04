COMEÇOU! Itaú libera parcelamento por PIX; taxa de juros desanima

O PIX é uma forma de pagamento que ganhou muita popularização ao redor do mundo inteiro, devido a sua instantaneidade e praticidade no dia a dia. Antes, para a pessoa conseguir fazer um pagamento era preciso sair de casa, enfrentar filas no banco para pegar o dinheiro, fila na lotérica para fazer o pagamento, ou até mesmo ir até a casa da pessoa que você ficou devendo.

Quando surgiu o pagamento em pix, foi um sonho para muitas pessoas, principalmente para a pessoa que trabalha o dia inteiro e não tinha como deixar o trabalho para pagar as contas, através do pix os pagamentos são feitos totalmente online e sem precisar sair de casa.

Taxa de juros desanimou o público. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Conforme os dados do Banco Central, são mais de 144,6 milhões de pessoas que tem pix e mais de 577 milhões com chaves registradas, isso significa que são mais de duas chaves por habitante no país, ou seja, a ferramenta está sendo muito utilizada em nosso Brasil.

E o motivo nós já sabemos: a facilidade de pagar e transferir dinheiro. Esse sistema foi criado pelo Banco Central para evoluir nos bancos, e por isso a novidade que temos hoje para contar é que o Banco Itaú lançou o Pix parcelado.

Ou seja, agora é possível fazer transferência pelo pix com opção de parcelamento. O pix quando surgiu era somente pagamento a vista e de forma instantânea, mas agora o Itaú informou que terá parcelamento no pix em até 72x.

Pix parcelado do Itaú

A ídeia pegou todos de surpresa e muitos ainda não sabem como vai funcionar, no entanto essa ideia pode ser prejudicial ao cliente, pois foi feita uma simulação no pagamento no valor de R$ 500,00, e com esse valor tem taxa de juros de 7,54% mensais e 142,16% ao ano.

Esses juros são altíssimos para a opção do pix parcelado e assustou muitas pessoas, por isso, diversos especialistas estão compartilhando para as pessoas só utilizarem essa modalidade de pix parcelado em extrema necessidade e urgência, caso contrário não, pois os juros estão altos.

Quais bancos oferecem pix no cartão de crédito?

Atualmente, tem 3 instituições financeiras que estão permitindo fazer a transferência de pix através do cartão de crédito:

1 – 99Pay: a taxa de juros é de 3,99%

2 – RecargaPlay: a taxa de juros é de 3,49% ou 3,99% (vai depender do plano escolhido) e tem opção de parcelamento em até 12x

3 – PicPay: a taxa de juros é de 4,99%, também tem parcelamento em até 12x

É válido destacar também que essa opção de fazer pix pelo cartão de crédito e ainda usar o parcelamento é recomendado em casos urgentes quando realmente a pessoa não tem o dinheiro na hora, é preciso se atentar aos juros.

