MAIS SEGURANÇA no WhatsApp; plataforma revela novas ferramentas

Boa notícia! Com o constante aumento nos usuários do WhatsApp – a Meta anunciou uma série de mudanças para facilitar o uso do aplicativo e promover mais segurança para os cadastrados. Três novidades foram divulgadas e estão impressionando os amantes do mensageiro! Veja o que muda e como usar.

Imagem: Rachit Tank / unsplash.com

Proteção de conta

É bastante comum trocar o número de dispositivo. Seja por upgrade, furto ou perda. Não tendo que fazer muitos esforços, em questão de segundos é possível realizar a migração de dispositivo. Entretanto, agora será um pouco diferente.

A fim de aumentar a segurança – será necessário validar o novo dispositivo usando a conta já ativa. Por isso é importante quando ocorrer a troca de contas entre dispositivos – que primeiro o mensageiro seja instalado no novo dispositivo, e só então deletado do anterior.

Isso irá servir para evitar que pessoas não autorizadas criem cadastros no WhatsApp usando a conta em questão. Prevenindo ataques e golpes.

Verificação do aparelho

Embora os usuários não vejam – entretanto, agora o WhatsApp contará com um sistema interno mais avançado que irá garantir a segurança e estabilidade dos usuários. A fim de prevenir vírus e malwares através do dispositivo. Desse modo – o WhatsApp irá passar por uma série de validações até chegar no usuário final.

Visto que isso não carece que o usuário realize qualquer ação. Pelo contrário, será feito de modo totalmente automático em segundo plano.

Códigos de segurança

Através do IP de rede – todas as vezes que o usuário se conectar com uma nova rede e semelhantes, o aplicativo irá verificar todos os detalhes da rede em questão. Através da aba Criptografia é possível ver em tempo real as ações.

A fim de validar se a conversa em questão é segura e está protegida ou não. É uma outra opção que não precisa de qualquer ação por parte do usuário. Sendo algo totalmente automático.

Ferramenta surpresa é anunciada

E para finalizar – a Meta anunciou nesta semana que já está liberado os pagamentos através do WhatsApp. Por enquanto, é possível realizá-los através de cartões de crédito, débito e pré-pago. Desse modo – estará disponível a priori aos pequenos comerciantes.

Espera-se que futuramente seja liberado para todos os brasileiros. O diretor executivo do WhatsApp na América Latina afirmou que a ferramenta não veio para competir com o Pix – mas para complementar.

Portanto, como citado no início do ano – espera-se que neste ano de 2023 o WhatsApp receba várias novas opções e cada vez mais invista em tecnologia e segurança para os seus usuários. Até mesmo porque o número de seus usuários apenas cresce no país!