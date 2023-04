Entenda como CANCELAR um PIX pelo Nubank; veja se é possível

Não é de hoje que os brasileiros conhecem o Pix. O método de transferência rápida é bastante ágil em várias ocasiões do cotidiano. Entretanto, abre margem para golpes e até mesmo erros. Seja de Pix duplicado, envios errados, etc. Entretanto, será possível cancelar um Pix enviado? O Nubank garante que SIM – em alguns casos. Entenda como funciona e o que pode ser feito.

Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Como cancelar um Pix pelo Nubank?

Por ser uma transferência muito rápida – é impossível cancelar o Pix logo após ter sido processado. O Banco Central informa que só é possível cancelar o Pix até o momento que o usuário clicar em “Realizar o pagamento” e ele é processado. Entretanto, caso haja alguns erros – é possível usar algumas ferramentas do Nubank para reaver os valores em questão.

Há dois anos foi criado o Mecanismo Especial de Devolução Pix – que possui como intuito facilitar a devolução de valores, seja por fraudes ou erros no sistema. Caso o cliente tenha sido vítima de golpes poderá entrar em contato com o banco e então em até 80 dias o banco é obrigado a devolver o dinheiro.

Claro que se for comprovado fraude. Desse modo, o dinheiro ficará bloqueado na conta bancária até que haja a comprovação. Caso não seja comprovada a fraude, o dinheiro é liberado. Senão, o titular da denúncia será ressarcido.

Portanto, caso haja transações erradas. É possível entrar em contato com o suporte do banco para usar a ferramenta. No caso de transferências feitas por engano ou duplicadas por erro do sistema – há uma ferramenta presente no história de transações.

Que basta ir até lá e clicar em “Precisar fazer reembolso” e informar o valor. E então, o caso será analisado e o banco pede até 07 dias úteis para entregar um feedback para o cliente. Quando o Pix é enviado por erro do cliente, basta contar com o bom sendo do destinatário.

Como evitar cair em golpes do Pix?

A melhor maneira de evitar cair em golpes, fraudes ou transações erradas é sem sombra de dúvidas a atenção. Visto que o principal motivo de Pixs mal feitos é acerca do próprio usuário. Desse modo, revisar os dados até 3x ou mais é o recomendado.

Visto que quando a internet está instável, é recomendado que o usuário aguarde alguns segundos para fazer o Pix. A fim de evitar que a transação acabe sendo duplicada e haja o equívoco.

Quando for realizada a transação, sempre verifique os dados do destinatário – bem como nome, números do CPF e banco. Para evitar estar enviando valores para outras pessoas.

Ademais, basta redobrar a atenção a todo momento e evitar problemas. Visto que um pequeno erro por representar um grande prejuízo.