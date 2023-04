Auxílio Emergencial em 2023: ainda dá para receber até R$ 3 mil

Liberado oficialmente no ano de 2020, como forma de minimizar todos os impactos socioeconômicos causados pela pandemia do Coronavírus, o Auxílio Emergencial de fato foi de imensa ajuda para milhões de cidadãos brasileiros durante um dos períodos de maior crise já vivenciados em nosso país.

Afinal, milhões de pessoas perderam seus empregos ou mesmo parte significativa de suas rendas e, considerando esse contexto, o auxílio em questão de fato foi indispensável.

Já agora, no ano de 2023, uma quantia significativa de beneficiários desse famoso Auxílio Emergencial tem direito a um novo repasse, realizado no primeiro semestre, mas especificamente em abril.

Ocorre que, depois de ajustes em 2022, o saldo ainda pode ser consultado por cidadãos que têm direito às chamadas parcelas retroativas.

No decorrer da leitura a seguir, é possível descobrir quem, de fato, recebe o Auxílio Emergencial em 2023, bem como conhecer as regras que passaram a fazer parte dele.

Alguns brasileiros ainda podem receber o Auxílio Emergencial este ano | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Afinal, quem tem direito ao Auxílio Emergencial no ano de 2023

Especificamente no ano de 2023, o pagamento do Auxílio Emergencial será direcionado exclusivamente para aquelas pessoas que tinham todo o direito de receber os repasses durante a pandemia do Coronavírus, mas, por algum motivo, não tiveram acesso a eles.

Essas pessoas são o grupo de país que na época já criavam seus filhos sozinhos, exercendo o papel de chefes de família: assim como as mães solos, eles também deveriam ter sido contemplados, mas isso não aconteceu.

Ou seja: mesmo que o Auxílio Emergencial não exista mais para a população em geral, ele será pago em 2023 para esse seleto grupo de beneficiários.

Vale frisar, porém, que esses pais não receberão todos o mesmo montante, e isso se deve ao fato de que o valor a ser recebido corresponde às parcelas que não chegaram a ser resgatadas, quando esse auxílio estava vigente.

De modo geral, portanto, a quantia pode variar, sendo que o máximo a ser sacado será R$ 3.000, e o mínimo será R$ 600.

Lembrando que, assim como em 2020, os saldos serão disponibilizados na Poupança Social Digital da Caixa, pertencente ao app Caixa Tem.

Como a consulta do Auxílio Emergencial 2023 pode ser feita

Uma característica importante em relação ao Auxílio Emergencial retroativo, pago agora em 2023, está ligado ao fato de que, agora, é imprescindível ter cadastro no portal Gov.br para consultar o valor a receber.

Feito o login, o direcionamento para o site Dataprev acontece no mesmo instante.

Mas, é sempre importante lembrar que alguns pré-requisitos devem ser atendidos.

O solicitante do valor deve ser um pai que cria os filhos sozinho, como já citado anteriormente. Mas, também, deve estar no Bolsa Família, com cadastro válido desde 2020 (ou antes).

Para ter acesso ao dinheiro, também é importante que o cidadão esteja sem trabalhar, ou tenha renda per capita de no máximo ½ salário mínimo na família, além de ter pelo menos um membro familiar menor de idade.

