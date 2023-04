Caixa Tem LIBERA parcela de R$ 1.310; veja como consultar

Durante sua campanha eleitoral, ocorrida no ano de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) anunciou a volta do programa Bolsa Família de forma reformulada. Mas, uma coisa não mudou: os repasses continuam sendo feitos pelo aplicativo Caixa Tem, pertencente à Caixa Econômica Federal, assim como já acontecia com o Auxílio Brasil.

Os pagamentos começaram a ser feitos em março deste ano (2023) e agora, em abril, os repasses foram iniciados oficialmente no dia 14.

Ocorre que, embora o valor mínimo a ser recebido seja de R$ 600, muitas famílias beneficiárias podem receber, esse mês, o equivalente a praticamente R$ 1.310, conforme é explicado a seguir.

O Caixa Tem é o principal app para quem recebe o Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valor considerável pode ser liberado pelo Caixa Tem em abril

Não deixa de ser uma ótima notícia para as famílias beneficiárias do Bolsa Família: de acordo com a Caixa Econômica Federal, quem atender a alguns pré-requisitos poderá receber um montante consideravelmente mais atrativo do que a parcela de R$ 600.

E o motivo para isso é muito simples:

Ocorre que qualquer família que tenha filhos de até 6 anos de idade pode receber R$ 150, por criança.

E, o melhor: até 4 crianças dentro dessa faixa etária podem ser contempladas, o que já resultaria em um saldo de R$ 1.200.

Além disso, está previsto para abril, também por meio do aplicativo Caixa Tem, o pagamento do famoso Auxílio Gás, que é pago de forma bimestral para as famílias elegíveis que estejam com a inscrição em dia dentro do Cadastro Único.

É importante, portanto, relembrar que não são todas as famílias que recebem o Bolsa Família que têm direito a esse auxílio extra. Mas, para aquelas que têm, o repasse é de R$ 112 atualmente, representando o preço médio de um botijão de gás de 13 kg.

Uma família que se enquadra nos pré-requisitos para receber todos os benefícios acima, portanto, terá direito a R$ 1.312 no decorrer de abril.

Vale lembrar que a consulta do saldo sempre pode ser feita pelo próprio Caixa Tem, ou mesmo por telefone.

Como sacar o dinheiro disponibilizado dentro do app Caixa Tem

O processo para sacar o dinheiro recebido por meio do aplicativo Caixa Tem não poderia ser mais simples. Inclusive, existe uma opção específica para quem não possui cartão.

Para utilizá-la, é preciso fazer login no app inserindo senha e CPF e, depois, na própria tela principal, selecionar o campo onde está escrito “Saque sem cartão”.

Depois, é preciso clicar na opção de geração de código para saque, e informar de novo a senha solicitada. Lembrando que esse código deve ser devidamente anotado.

Em seguida, o beneficiário do Bolsa Família deve se dirigir a um caixa eletrônico ou até mesmo a uma Casa Lotérica ou agência bancária, onde irá informar o código recebido e poderá receber o dinheiro em mãos.

