FGTS parado? Saldo pode ser usado para quitar dívidas

Qualquer pessoa que já tenha atuado no mercado de trabalho pode ter dúvidas sobre como pode usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), quando o mesmo se encontra “parado”, apenas acumulando os respectivos depósitos mês a mês.

Ocorre que tais depósitos, juntos, formam uma espécie de reserva à qual todo trabalhador com carteira assinada pode recorrer em momentos específicos, como quando é mandado embora da empresa sem justa causa.

O que muitos desses trabalhadores não sabem, porém, é que existem algumas regras bem específicas, que precisam ser seguidas para que o dinheiro possa ser utilizado, até mesmo na hora de comprar uma casa ou pagar dívidas.

E é basicamente sobre isso que se trata o conteúdo a seguir.

O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem, afinal, pode ter acesso ao saldo parado do FGTS

Como dito acima, o FGTS é uma iniciativa voltada exclusivamente para as pessoas que trabalham sob o regime CLT, e as mesmas podem utilizar o saldo até mesmo para pagar dívidas, se assim desejarem.

Para isso, porém, é preciso seguir e respeitar um processo muito específico, que inclui a apresentação de documentos que provem que de fato a pessoa precisa pagar uma dívida que esteja em seu nome, ou no nome de um dos seus dependentes diretos.

A solicitação da documentação completa deve ser feita diretamente na instituição na qual o trabalhador tem a dívida em aberto. E, uma vez com os papéis em mãos, basta se dirigir à unidade da Caixa Econômica Federal mais próxima.

É preciso, porém, se atentar ao fato de que existe um teto máximo em relação à quantia que pode ser sacada.

Outros momentos nos quais o saque do FGTS pode ser feito

Que o FGTS pode ser sacado em casos de demissão sem justa causa, praticamente todo trabalhador sabe. E, agora, também sabe que pode recorrer a essa reserva quando tiver uma dívida que deve ser paga com emergência.

Porém, o que muitas pessoas não sabem é que existem mais de 10 modalidades de saques relacionadas a esse Fundo. Ou seja: mais de 10 contextos nos quais o trabalhador pode solicitar o dinheiro.

Quando finalmente consegue se aposentar, por exemplo, qualquer indivíduo tem dinheiro ao FGTS que estava parado, da mesma forma que tem acesso caso a localidade em que vive sofra uma calamidade pública, como as geradas por chuvas fortes.

Caso tenha pelo menos 70 anos de idade, o trabalhador também pode solicitar o saque, assim como quando o mesmo descobre que está com câncer, ou que possui um dependente nessa situação de saúde.

Ainda nesse quesito, por sinal, vale frisar que doenças graves, tendo atingido o trabalhador ou seus dependentes, também geram direito ao FGTS, uma vez que a pessoa se encontre em estágio terminal.

Mas, independentemente do momento em que se encontre, o trabalhador sempre poderá procurar a Caixa Econômica Federal a fim de descobrir se possui direito a algum saque e qual é a documentação que deve preparar para ter acesso ao dinheiro.

