Como voltar a RECEBER o Bolsa Família? Governo revela

Não é de hoje que os brasileiros sabem que muitos cadastros do Bolsa Família seriam bloqueados. Finalmente a promessa foi cumprida e em menos de 30 dias mais de 2 milhões de cadastros foram suspensos. Entretanto, nem todos os cadastros suspensos de fato estavam irregulares – e o Governo Federal abre margem para a correção dessas inscrições. Portanto, para os brasileiros que tiveram os seus cadastros bloqueados o passo a passo é bem simples a fim de ter o benefício de volta.

Bolsa Família bloqueado

Nem todos os cadastros bloqueados serão revisados e aprovados novamente. Apenas os que estiverem corretos e dentro das regras estipuladas pelo Governo Federal. Desse modo, os brasileiros que solicitarem o novo cadastro precisam ter certeza de que estão dentro das regras estipuladas.

A situação envolve os cadastros das famílias unipessoais. No início do ano haviam mais de 10 milhões de cadastros irregulares, sendo 6 milhões referentes a famílias unipessoais. Desse modo, o principal alvo do Governo são elas.

Visto que nos últimos anos o número cresceu de maneira exorbitante – o que chamou a atenção de todos. Desse modo, muitos fraudaram o cadastro – afirmando que moravam sozinhos quando na verdade estavam desmembrando as famílias para obter mais repasses financeiros.

Portanto, o Governo Federal em parceria com os ministérios responsáveis acabaram suspendendo essas contas. Desse modo, não serão todas as contas que irão regressar e receber os valores de R$ 600 fixos mais adicionais – apenas os que comprovarem que de fato moram sozinhos.

Como comprovar e ter o benefício de volta?

O prazo para comprovação é de 60 dias a partir de hoje. Ou seja – há de terminar para todos no dia 16 de junho. É válido lembrar que os bloqueios até agora foram temporários – poucos definitivos. Caso os bloqueados temporários não se interessem em resolver o problema, serão bloqueados definitivamente no fim do prazo.

Desse modo, para desbloquear o benefício é necessário comprovar que mora sozinho. Com documentos pessoais, de residência e até mesmo em alguns casos fiscalização por agentes do CRAS.

Feito isso – ao ser comprovado que o titular mora sozinho pelo menos por algum tempo antes dessa onda, o mesmo terá o seu benefício de volta. Caso seja comprovada a fraude, o cidadão terá o benefício suspenso definitivamente e caso queira entrar novamente no programa terá que refazer a inscrição.

Logo que o cidadão conseguir comprovar, o benefício será desbloqueado. Em algumas cidades o órgão do Bolsa Família fica localizado na prefeitura local. Logo após fazer acesso aos lugares, é pedido até 05 dias úteis para validação dos dados e desbloqueio do benefício.

Podendo ser conferido diretamente pelo aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem.