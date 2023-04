Quais são as condições para fazer cirurgia bariátrica pelo SUS?

É bastante comum que muitos artistas realizem a cirurgia bariátrica. O intuito é reduzir o estômago a fim de perder peso. Em miúdos é uma plástica do estômago. Por ser uma cirurgia com o custo elevado muitos brasileiros acabam não conseguindo realizar. Entretanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser um grande parceiro nessa empreitada! Veja se o SUS pode ou não liberar a cirurgia e quais são as regras estipuladas.

Cirurgia bariátrica

Não é de hoje que muitos brasileiros têm cuidados com os seus corpos. Estima-se que mais de 20% da população brasileira esteja acima do peso. Vários motivos podem levar a esse aumento elevado na massa – dentre eles doenças crônicas e doenças psicológicas.

O SUS oferece aos cidadãos nutricionistas, entretanto, nem sempre é o suficiente para reduzir o peso e acabar com o problema. Sendo necessário até mesmo uma cirurgia para redução de estômago. Visto que em alguns casos – antes de perder peso de fato, a cirurgia é necessária.

Muitos pacientes tiveram essa dúvida: se era ou não possível realizar a cirurgia pelo SUS. Em nota oficial o SUS afirma que o sistema arca com o tratamento contra a obesidade. Desde dietas, atividades físicas e nutricionistas. E que a bariátrica poderá ser feita – mas fazendo parte do ciclo de tratamento do paciente.

Entretanto, não são todos os pacientes interessados que terão direito ao tratamento. O tratamento através da bariátrica terá como prioridade os brasileiros que estão muito acima do peso. Isto é, cujo o Índice de Massa Corporal (IMC) esteja acima de 50 Kg/m².

Lembrando que a cirurgia será feita mediante avaliação médica e espera na fila. Visto que só será requisitada caso o médico responsável escolha a modalidade. Visto que geralmente a bariátrica é feita pelo SUS quando os outros métodos não funcionam ou em casos de doenças crônicas.

Quais são os riscos de uma bariátrica?

Muitos pacientes acabam temendo a cirurgia. Entretanto, quando realizar com profissionais capacitados não há o que temer. Muitas pessoas acabam agindo pela emoção e realizando os procedimentos em qualquer clínica – e com isso acabam tendo resultados bem ruins e até mesmo complicações.

A bariátrica é uma cirurgia complicada e pode ter os seguintes riscos: sendo alguns normais e outros não tão normais assim. Veja todos e entenda cada um.

Complicações durante a cirurgia: por isso a importância da realização de exames antes da cirurgia e averiguação da pressão e outros detalhes. A fim de evitar possíveis sangramentos, problemas cardíacos ou respiratórios. Todo cuidado é pouco;

Dores: é normal que após a cirurgia o paciente sinta bastante dor abdominal. Visto que a cirurgia se trata exatamente de uma redução do estômago a fim de perder peso;

Desnutrição: alguns pacientes acabam demorando a se adaptarem à cirurgia e o estômago para de absorver nutrientes. Com isso muitos ficam debilitados e precisando ingerir vitaminas a parte.

Ademais, é uma cirurgia que deve ser feita mediante autorização médica e muito bem pensada. Visto que não é possível reverter o caso.