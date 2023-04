FGTS: novo saque permite comprar carro 0 km financiado

O FGTS é um benefício que todo trabalhador formal possui direito, ele é basicamente um fundo de garantia que irá ajudar o beneficiário em momentos delicados, como demissão ou doença grave. Então, por ter esse caráter assistencial, ele não pode ser sacado a qualquer momento, atualmente, há um pouco mais de 10 situações que permitem o saque do FGTS e em breve, mais uma irá entrar na lista, dessa vez, para conseguir comprar carro 0 km, confira.

Como funciona o FGTS?

Ele funciona como uma poupança que o trabalhador terá dinheiro guardado, a fim de ajudá-lo em momentos críticos, como em caso de demissão sem justa causa, término do contrato, doença grave ou situação de calamidade pública na região onde ele reside, além de outras situações. Mensalmente, a empresa deve tirar 8% do salário do funcionário e depositar em uma conta Caixa.

Embora o dinheiro seja dele, ele não irá poder sacar quando bem entender. Há algumas possibilidades para realizar o resgate do valor, mas a maioria só é possível caso esteja ocorrendo algo ruim na vida da pessoa. Uma das melhores opções é o saque-aniversário, que permite o saque de uma parte do valor no mês de aniversário do trabalhador.

Todavia, mediante o Projeto de Lei 2679/22, o deputado Pedro Lucas Fernandes do partido União-MA, propôs que os trabalhadores poderiam usar o saldo para fazer a compra de veículos 0 km, a justificativa do deputado é que seria para impulsionar o mercado da venda de veículos.

O setor teve uma grande queda nos últimos meses

De acordo com informações fornecidas pela Fenabrave, no mês de fevereiro de 2023, o número de veículos emplacados teve uma queda de 35% em relação ao mês de janeiro. O motivo são vários, mas os principais são os gastos que os brasileiros possuem no início de cada ano, com outras áreas, como educação, impostos e etc.

Um estudo feito apontou que o valor médio dos carros novos que foram vendidos no Brasil foi na faixa de R$ 130 mil. Isso significa um aumento assustador de 85% em apenas 5 anos. Por isso, o mau momento que vive esse setor tão importante para a economia brasileira. Por isso surgiu a ideia de conseguir usar o FGTS para essa finalidade.

No momento, ainda não há como usar o fundo para garantir o veículo novo, como é um projeto de lei, ainda precisa passar pelos deputados, senadores para só então ser aprovado pelo presidente.

