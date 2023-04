Aposentadoria BLOQUEADA: entenda o que deve ser feito

A aposentadoria é um sonho que vem sendo gerado a bastante tempo na pessoa, isso porque depois de todas as contribuições ao INSS ela deseja ter um período de descanso e receber a aposentadoria. Porém, o bloqueio da aposentadoria é um problema que está causando discussões.

Esse bloqueio não é um procedimento incomum pelo Instituto Nacional do Seguro Social, isso acontece na maioria das vezes para que não ocorram fraudes no sistema, em contrapartida, as pessoas que não têm essa intenção de fraudar e desejam apenas receber normal acabam sendo alvos também desse bloqueio.

O que todos desejam saber é o que fazer quando acontece esse procedimento, por isso acompanhe o texto que vamos te explicar.

Veja os motivos que pode acontecer o bloqueio da aposentadoria. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O porquê acontece o bloqueio da aposentadoria?

Esses bloqueios que ocorrem nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tanto podem ocorrer temporariamente como permanente, se caso for temporário os beneficiários têm que fazer atualização no cadastro, para assim poder desbloquear.

Se caso o bloqueio for permanente, o beneficiário precisa entrar com uma reavaliação do benefício. Mas é válido destacar que esses casos de permanente ocorrem por alguns motivos como por exemplo, o auxílio-doença pode ter esse bloqueio quando o INSS entende por si só que determinado trabalhador já está apto para voltar e exercer a sua atividade remunerada.

Outro exemplo que podemos destacar é a aposentadoria por invalidez que também pode receber esse bloqueio quando eles identificam que o aposentado já se recuperou da incapacidade que ele estava. Em casos do benefício assistencial, ele pode ser bloqueado quando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) percebe que o beneficiário tem a renda de ¼ de salário-mínimo.

Veja também: Novo valor do 13º SALÁRIO do INSS: veja quando será pago

O que fazer?

Como dito acima, o bloqueio da aposentadoria do INSS pode ocorrer por algumas inconsistências que eles identificam no cadastro ou pode ser também devido à falta de atualização das informações.

Se caso você deseja desbloquear esse benefício, tem que entrar no aplicativo meu INSS ou pode acessar o site do Gov.br. A pessoa também pode escolher ir diretamente ao INSS ou no banco onde que recebe esse benefício. É necessário levar o CPF e RG.

É válido informar que as pessoas com mais de 60 anos que tenham dificuldade de locomoção e também as pessoas com mais de 80 anos podem entrar com um pedido de solicitação com uma visita em domicílio de um procurador do INSS para fazer essa realização da prova de vida. Se deseja fazer isso, ligue no número 135.

Veja também: Preocupação: NOVO GOLPE do consignado do INSS