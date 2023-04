Aviso prévio: TODO MUNDO precisa cumprir os 30 dias?

Quando o assunto é trabalhista, diversos brasileiros têm dúvidas. Dentro de uma relação de trabalho onde o trabalhador ou o empregador opta por encerrar o contrato de serviço é necessário avisar o outro sobre essa saída e encerrar o contrato.

Quando isso ocorre começa um processo que se chama aviso prévio, que basicamente é um período breve em que o trabalhador continua trabalhando na empresa até finalizar os dias que foram combinados na comunicação com o empregador e fazer a forma efetiva de saída do emprego.

É válido destacar também que o aviso prévio tem como objetivo de pôr fim ao trabalho, mas que também haja comunicação pois é obrigação de ambas as partes, seja do trabalhador ou do empregado. E se isso não for cumprido tem consequências da falta de pré avisar, é diferente para cada lado.

Não cumprir o aviso prévio

Em casos de o trabalhador não falar e não cumprir o aviso prévio tem consequências de descontos que se refere a esse período, isso pode ocorrer também quando da quitação das verbas rescisórias.

Se caso ajuizar a ação do empregado, contestar na justiça os créditos da relação de trabalho, o empregador vai poder arguir compensação pelos dias de aviso prévio que não foram cumpridos.

Já em casos da falta de aviso prévio pela parte do empregador também dá o direito de receber os salários referente a esse prazo do aviso, ou seja, será a interação desse período junto no tempo total do serviço do trabalhador, inclusive também nos cálculos de rescisórias.

E referente a data de saída do serviço na Carteira de Trabalho, a data deve ser a do último dia da data projetada para o aviso prévio indenizado.

Um novo emprego durante o aviso prévio

Já aconteceu casos de um trabalhador está cumprindo aviso prévio e ao mesmo tempo já procurando outra porta de emprego, até que aparece outra oportunidade. Caso isso ocorra com você, saiba que pode ter a dispensa desse cumprimento, porém é preciso comprovar esse novo contrato de emprego que você conseguiu com outra empresa.

Quando se envolve em trabalho, as leis são rígidas e devem ser cumpridas, no entanto, são tantas que muitos trabalhadores não conhecem nem um pouco dessas leis.

