“Dia de Tiradentes” é feriado ou vou ter que trabalhar?

Todos os trabalhadores devem estar se perguntando agora: feriado do dia de Tiradentes, vou precisar trabalhar? Vamos primeiro contar a história desse feriado para você entender melhor.

Dia 21 de abril é quando comemora o feriado no Brasil sobre o Dia de Tiradentes, essa data é referência ao dia da morte de um militar ao qual foi importante através de uma participação na Inconfidência Mineira, ou seja, é considerada um feriado nacional, então é obrigatório dispensar os trabalhadores durante esse dia.

Veja a diferença entre feriado nacional ou ponto facultativo. Imagem: mamewmy / FreePik

Feriado nacional

O feriado Dia de Tiradentes é celebrado desde o ano de 1965 e essa data foi decretado em todo o Brasil como um feriado nacional em homenagem ao Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Ele participou de um dos principais movimentos ao qual lutavam pelo poder da Coroa portuguesa no Brasil Colônia.

Esse movimento formou nos anos de 1788 e 1789, Tiradentes sofreu igual os demais, e assim como os inconfidentes ele foi capturado e preso, já os demais líderes que lideravam esses movimentos foram expulsos do país, no entanto, assim que Tiradentes foi capturado ele foi morto no dia 21 de abril de 1972.

O corpo de Tiradentes foi esquartejado e a cabeça ficou exposta na praça central de Ouro Preto, localizado em Minas Gerais. Até hoje, a imagem de Tiradentes é considerada e visto como um herói nacional e a imagem dele foi construída após a Proclamação da República.

Isso foi possível porque o povo republicano tinha o desejo de exaltas essas figuras que foram consideradas heróis no Brasil em contraposição à monarquia. O Tiradentes foi escolhido por ter tido uma morte cruel, além do papel contra a Coroa, e partir disso, Tiradentes começou a ser exaltado como mártir do movimento republicano.

Feriado nacional x ponto facultativo

Para você tirar suas dúvidas se pode ter folga ou não nos feriados é necessário entender a diferente desses dois pontos. O ponto facultativo é quando o empregador pode decidir se vai dar folga aos funcionários ou não. Normalmente, esses pontos facultativos são sempre perto dos feriados nacionais.

As datas já são estabelecidas com antecedência em decreto federal publicado no Diário Oficial, assim todas as empresas têm como verificar.

Já no caso do feriado, é uma data totalmente decretada e oficializada dentro dos calendários nacionais, estaduais e municipais, e assim é obrigatória a dispensa de serviços nesse dia, porém existe algumas situações em que a lei permite o trabalho também nos feriados.

