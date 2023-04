13º SALÁRIO do INSS tem novidade, mas decepciona os aposentados

O 13º salário é um direito aos quais os trabalhadores que trabalham em regime CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – assim também para os pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas a notícia que não deixou os aposentados felizes é que neste ano de 2023 não vai acontecer a antecipação.

Essa expectativa se criou devido ao ano de 2020, quando ocorreu a pandemia da Covid-19 e o governo decidiu antecipar esses pagamentos como forme de amenizar e ajudar financeiramente os aposentados a conseguirem se proteger melhor tanto na saúde como na área financeira.

Devido a isso, neste ano os aposentados ficaram na expectativa já que nos anos antigos aconteceu a antecipação, mas o governo já compartilhou com todos o calendário oficial desse pagamento. Ou seja, a primeira parcela do 13º salário vai começar a ser pago a partir do dia 25 de agosto, o valor será pago da metade do benefício, sem os descontos, que vai seguir o valor do mês atual. E assim, a segunda parcela vai começar a ser paga dia 24 de novembro.

Ou seja, essa medida pode afetar vários beneficiários que estavam contando com esse dinheiro extra antecipado.

Quais são os beneficiários que podem receber o 13º salário?

Os beneficiários que podem ter direito ao 13º salário do INSS são aqueles que recebem o auxílio por incapacidade temporária, ou seja, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, aposentadoria, auxílio-reclusão e pensão por morte.

É válido destacar que o 13º salário não é repassado para as pessoas que: recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou que recebem a RMV (Renda Mensal Vitalícia).

Tabela é para quem recebe até um salário-mínimo. Pagamento referente a 1ª parcela

Final do NIS 1: pagamento dia 25 de agosto

Final do NIS 2: pagamento dia 28 de agosto

Final do NIS 3: pagamento dia 29 de agosto

Final do NIS 4: pagamento dia 30 de agosto

Final do NIS 5: pagamento dia 31 de agosto

Final do NIS 6: pagamento dia 01 de setembro

Final do NIS 7: pagamento dia 04 de setembro

Final do NIS 8: pagamento dia 05 de setembro

Final do NIS 9: pagamento dia 06 de setembro

Final do NIS 0: pagamento dia 08 de setembro

Tabela é para quem recebe mais do que um salário-mínimo. Pagamento referente a 1ª parcela

Final do NIS 1 e 6: pagamento dia 1 de setembro

Final do NIS 2 e 7: pagamento dia 2 de setembro

Final do NIS 3 e 8: pagamento dia 3 de setembro

Final do NIS 4 e 9: pagamento dia 6 de setembro

Final do NIS 5 e 0: pagamento dia 8 de setembro

