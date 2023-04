Inteligência Artificial diz se você está resfriado a partir da sua voz

Mesmo quem não lida com tecnologia diariamente, mas está sempre por dentro dos assuntos que mais estão em alta no momento, com certeza já ouviu falar na famosa Inteligência Artificial.

Aliás: muitas pessoas estão não só ficando por dentro desse assunto, mas também passando a temê-lo, uma vez que não são poucas as teorias de que, em poucos anos, diversos produtos baseados nessa inteligência possam substituir o trabalho humano.

Quem trabalha com design gráfico ou com criação de textos para a internet, por exemplo, acredita estar com os dias contados em sua profissão. Mas, como já tem se mostrado, a Inteligência Artificial será basicamente uma aliada de inúmeros profissionais, e não uma inimiga.

E um aplicativo recém anunciado pela The Economist, uma revista britânica, é a prova de que até mesmo os médicos estarão inclusos nesse grupo de profissionais beneficiados.

Nova Inteligência Artificial irá facilitar a vida de muitas pessoas, no quesito saúde | Imagem: Jason Rosewell / unsplash.com

Qual é a Inteligência Artificial capaz de detectar quando uma pessoa está resfriada

A Inteligência Artificial em questão foi desenvolvida por pesquisadores indianos, mais especificamente no Instituto Nacional de Tecnologia Sardar Vallabhbhai, localizado em Surat.

E trata-se de um aplicativo cujo funcionamento é extremamente simples: basta ouvir a voz de um indivíduo para saber se ele está, ou não, com um resfriado.

Ou seja: basta um celular com esse app instalado e, pronto! O diagnóstico pode ser obtido em pouquíssimos minutos.

Vale frisar, por sinal, que o desenvolvimento dessa Inteligência Artificial se deu como uma forma de aprimorar os telediagnósticos que, junto às teleconsultas, ficaram tão famosos em todo o mundo, desde o surgimento da pandemia do Coronavírus.

Mas não é nenhum exagero afirmar que, de modo geral, todo o mundo corporativo e a população como um todo poderão se beneficiar.

Inclusive, na publicação feita, a revista The Economist até mesmo brincou com a possibilidade de as empresas contratantes poderem usar o aplicativo em questão para descobrir se o funcionário que pediu uns dias de folga por estar doente realmente está com a saúde afetada.

Independentemente do uso que seja dado a tal inteligência, porém, uma coisa é certa: somente o fato de uma pessoa poder obter um diagnóstico sem precisar perder horas no pronto-socorro de um hospital já é um imenso avanço para a tecnologia, e até mesmo para a ciência.

Veja também: 5 MIL bolsas para aprender a falar inglês de graça

Como foi possível treinar essa inteligência

Outros pesquisadores, ligados a outros campos, já utilizam essa Inteligência Artificial também para estudos relacionados a outras condições que, de certa forma, influenciam o padrão vocal de uma pessoa, o que inclui até mesmo a depressão.

Mas os resultados extremamente positivos relacionados aos resfriados foi possível porque a voz humana funciona basicamente como notas musicais, e tende a mudar conforme a saúde é afetada.

Logo, o estudo realizado pelos pesquisadores de Surat considerou tanto as pessoas saudáveis quanto as resfriadas, e foi questão de tempo até que a Inteligência Artificial estivesse devidamente treinada, sabendo diferenciar as vozes definitivamente.

Veja também: NOVO salário mínimo ainda em ABRIL? Confira valor previsto