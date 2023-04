ATENÇÃO motociclista! Nova multa de trânsito pode ser aprovada

Milhares de brasileiros usam as motocicletas como principal meio de transporte. Não somente pelo seu custo de compra – mas pela economia de combustível e agilidade nos grandes trânsitos do Brasil. Entretanto, é necessário seguir uma série de normas para andar dentro dos padrões estipulados por lei. A fim de garantir a sua própria segurança e as dos demais condutores e veículo. Uma nova lei está surgindo que está preocupando os brasileiros, que em pouco tempo poderá despertar a revolta de muitos! Conheça a nova lei e o que muda se for aprovada.

Nova lei pode ser aprovada

O PL 1549/2023 de autoria do deputado Marcos Soares – União/RJ, prevê uma nova lei para os condutores de motocicletas. O PL está sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados. O PL prevê que seja proibido o tráfego de motocicletas entre as faixas adjacentes.

Os chamados “corredores”. O intuito do PL é obrigar que as motos trafeguem apenas nas faixas dos veículos. Nas vias cujo a velocidade acima de 50km/h, o projeto estabelece que haja a criação de faixas exclusivas para os veículos de dudas rodas.

O deputado afirmou que embora não existam dados que correlacionem acidentes de trânsito com o tráfego dos veículos nos corredores – mas é algo que visa garantir a segurança de todos. Visto que irá evitar que essas motos se envolvam em acidentes.

Principalmente em relação a velocidade e diferença extraordinária entre os veículos. Outra justificativa é acerca da visibilidade do motorista, a fim de que ele consiga enxergar plenamente os demais veículos a sua frente.

Caso a regra seja aprovada – o condutor que descumprir a lei sofrerá pena mediante uma infração média de trânsito e multa de R$ 130,16. Embora o PL ainda esteja em seus primeiros passos, já está assustando muitos motociclistas.

Novas preocupações

Além disso, o deputado também afirma acerca do pequeno espaço que há nos corredores para a realização dessas manobras. Visto que se junta com o pequeno poder de frenagem dos veículos em comparação aos carros. Visto que os veículos de duas rodas ao frearem rapidamente acabam derrapando.

Portanto, precisam de mais distância para realizar as manobras de paradas. Outro ponto é para desviar de possíveis buracos – necessitando de mais espaço. Coisa que não há nos corredores das vias.

Há algum tempo outro Projeto de Lei parecida surgiu na Câmara. No qual tinha como intuito regulamentar o tráfego nas vias. Entretanto, o mesmo não foi aprovado pelo então presidente, Jair Bolsonaro.

O PL 1549/2023 está esperando que o presidente da Câmara despache a fim de dar continuidade aos demais processos formais.