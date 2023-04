CONFIRMADO! Grande notícia para quem quer ter casa própria no Brasil

Boa notícia! Muitos brasileiros sonham com a casa própria – e após o relançamento do Programa Minha Casa Minha Vida é esperado que milhares de cidadãos alcancem este objetivo. O Governo Federal está tentando anular o valor de entrada dos imóveis – a fim de que mais pessoas possam comprar. O programa possui parceria fixa entre os estados e municípios do país.

Ótima notícia para os brasileiros que sonham com a casa própria | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Compra facilitada

O ministro das Cidades – Jader Filho, anunciou durante entrevista a possibilidade de algumas famílias usar o FGTS como parte do pagamento do imóvel. A fim de diluir os pagamentos – aumentando o acesso dos trabalhadores aos imóveis. Visto que essa modalidade poderá ser usada pelas famílias da “Faixa 1”.

Há algumas dificuldades envolvendo as construtoras – em algumas regiões do Brasil, como é o caso do Norte e Nordeste, há uma carência de construtoras no setor – a fim de realizar o projeto dos imóveis e sua execução. Com a entrada do novo Governo, espera-se que haja um reaquecimento de mercado.

Com isso as famílias terão acesso a mais oportunidades de adquirir a tão sonhada casa própria. Espera-se que durante os quatro anos de Governo, sejam entregues mais de 2 milhões de moradias.

Embora sejam números altos – tudo indica que dará certo. Visto que o ministro entregou dados valiosos. Informando que o programa possui mais de 180 mil unidades contratadas, 83 mil construções paradas desde janeiro. Entretanto, que nos primeiros 100 dias de Governo mais de 6 mil casas foram entregues e 11 mil obras reiniciadas.

Grupo 1 possui oportunidades

O programa será dividido em grupos, cujo cada grupo está presente dentro de uma faixa de renda. O grupo 01, possui sua renda dentro da Faixa 1. Que é de até 02 salários. Desse modo, o ministro afirmou que mais da metade das casas entregues pelo programa serão destinadas as famílias de Faixa 1.

É válido lembrar que existem quatro faixas de renda. No qual engloba até as famílias que recebem mais de R$ 9 mil. As faixas estão separadas por renda mensal, e mediante a faixa: há um limite estipulado de parcelas e juros a serem pagos.

Por exemplo: os beneficiários da faixa 2, possuem renda de até R$ 4 mil. Os subsídios do programa devem ser de até 29% e as prestações não podem passar de R$ 1.600. Ou seja, há uma grande divergência mediante cada faixa do programa.

Não é permitido sonegar informações, pelo contrário – é necessário apresentar dados reais e verídicos sobre a situação financeira familiar.

Lembrando que o Governo Federal está investindo pesado na retomada do programa. O intuito é entregar mais de 8 mil casas até o fim do próximo mês. Sem contar a retomada de mais de 30 mil obras até o início de 2024.

O investimento realizado é de quase meio bilhão de reais. Entretanto, espera-se que isso democratize o acesso à moradia e milhões de brasileiros realizem o sonho da casa própria.