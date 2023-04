Conta de LUZ mais cara neste estado do Brasil; confira onde

Sem sombra de dúvidas a fatura de energia elétrica é um dos tributos que mais geram impactos na renda familiar. O núcleo gestor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta semana que fará uma reunião para decidir os novos valores da energia elétrica para os clientes do Ceará. Estima-se que a fatura de energia elétrica aumente em 3,62%. A reunião está prevista para o dia 18. Caso seja aceita a proposta, os novos números já serão postos em prática a partir do dia 22. As alterações vão impactar mais de 3,5 milhões de clientes espalhados em mais de 180 cidades.

Conta de luz poderá ficar mais cara a partir do dia 22 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novos valores são anunciados

As taxas e tributos da fatura de energia elétrica são oriundos da inflação e os custos de compra, transmissão e distribuição. Os mesmos podem variar de acordo com as distribuidoras. As taxas precisam ser aprovadas pelo núcleo gestor a fim de que possam serem validadas.

Residências: sofrerá aumento de 3,62%/

]Tensão média: sofrerá aumento de 4,47%;

Alta tensão: sofrerá redução de 3,74%.

Os dados apontam que os principais fatores que elevam o reajuste da fatura de energia elétrica são os custos de compra, encargos do setor, transporte, etc. Lembrando que parte dos gastos tem a ver com algumas leis estipuladas pela política pública do Brasil.

Em 2022 – o reajuste médio da tarifa foi de 11,35%. Logo que a fatura aumentou no ano passado, uma pesquisa indicou que mais de 60% dos brasileiros tinham como principal fonte de gastos a fatura de energia elétrica.

A fim de pagar a conta de luz, alguns brasileiros precisaram renunciar outras coisas – bem como itens essenciais para o cotidiano. Entretanto, ainda há uma boa notícia para os brasileiros. Através do programa do Governo Federal: Tarifa Social. É possível ter acesso a melhores valores e condições de pagamentos da fatura de energia elétrica.

Tarifa Social

Aos brasileiros que precisam de uma ajuda na hora de pagar a conta de luz, podem optar pelo programa do Governo Federal – Tarifa Social. Com isso, hão de conseguir descontos de até 50% na fatura da energia elétrica.

É necessário que a família seja de baixa renda, e desse modo conseguirá ingressar no programa. Além disso, é necessário ter inscrição no Cadastro Único. Caso contrário, não será possível ter acesso ao benefício.

Os inscritos no Cadastro Único que quiserem ter acesso ao programa – poderão ir até o CRAS local ou na Agência da Aneel e solicitarem a entrada no programa. Visto que será necessário o envio dos documentos pessoais, de endereço e renda. Entretanto, os demais dados e a validação ocorrerão pelo Cadastro Único.