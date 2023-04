App do Bolsa Família CANCELOU o pagamento? Descubra como resolver

O app do Bolsa Família é utilizado literalmente todos os dias pelos beneficiários que buscam obter as informações a respeito dos repasses que irão receber, bem como as informações dos repasses que já foram feitos em meses anteriores.

Recentemente, porém, um comportamento desse importante aplicativo fez com que milhares de pessoas literalmente se sentissem desesperadas a respeito do cancelamento do benefício.

Ocorre que, atualmente, o Bolsa Família é o principal programa de repasse de rendas, destinado aos brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Ou seja: ter esse benefício cancelado significa perder a única renda significativa à qual o núcleo familiar tem acesso, o que impacta diretamente a família em diversos aspectos, inclusive no que diz respeito à alimentação.

Mas, será que de fato é preciso se preocupar?

A resposta para essa pergunta tão relevante no momento pode ser conferida no decorrer da leitura a seguir.

O app do Bolsa Família é usado diariamente por milhares de pessoas

Não: o app do Bolsa Família não cancelou o pagamento de nenhum beneficiário

Para maior tranquilidade de todos os beneficiários, a resposta para a pergunta feita acima realmente é negativa: não houve nenhum cancelamento do Bolsa Família, por conta do seu respectivo aplicativo.

O que houve, na verdade, foi um pequeno equívoco.

Ocorre que, ao acessar esse app, a pessoa nele cadastrada consegue ver as atualizações referentes aos próximos repasses que serão feitos. Logo, quem o acessou nos primeiros dias de abril deveriam conseguir ver as datas de pagamento das parcelas deste mês, por exemplo.

Porém, no último dia 10 (segunda-feira) os beneficiários do Bolsa Família ficaram chocados ao entrar no aplicativo e notar que as únicas informações ali apresentadas eram referentes ao mês de março. O choque se deu principalmente porque, até o dia anterior (09, domingo) os dados de abril estavam aparecendo normalmente.

Ou seja: foi questão de tempo até que todos acreditassem que o app do Bolsa Família cancelou o pagamento, mas tudo não passou de uma desatualização.

E tal desatualização pode ser revertida de uma forma muito simples: basta o usuário desinstalar o aplicativo e instalá-lo novamente, após fazer a limpeza do cache.

Os repasses de abril seguirão como previsto pelo governo

Uma vez atualizado, o app do Bolsa Família voltará a mostrar as informações de abril normalmente, de modo que cada pessoa consiga ver quando receberá o benefício, com base no último número do seu Número de Identificação Social (NIS).

Vale reforçar que, esse mês, os pagamentos terão início na sexta-feira, dia 14, e serão encerrados de forma oficial no dia 28, também uma sexta-feira.

Há, ainda, outra ótima notícia: algumas pessoas conseguirão ter acesso ao dinheiro mesmo antes do prazo que está sendo anunciado em alguns portais. Isso porque, por causa dos feriados, o Governo Federal irá permitir que o saque seja feito com antecedência.

