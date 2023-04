FGTS poderá ser usado em imóveis de até R$ 600 mil, propõe governo

A maioria dos brasileiros têm o sonho da casa própria, principalmente quando ela atende aos sonhos dos proprietários nos fatores inerentes à infraestrutura. E pensando nessas pessoas, a vice-presidente da caixa está se articulando com o governo federal a fim de conseguir que os trabalhadores usem o FGTS para financiar imóveis com valores de até R$ 600 mil, isso iria beneficiar a população de classe média, agora, isso só depende do governo.

Financiamento usando o FGTS é um dos mais procurados

Em entrevista exclusiva, a vice-presidente da Caixa Econômica Federal, relatou que o banco está trabalhando a fim de melhorar os financiamentos que envolvem as linhas do FGTS. De acordo com ela, assim que a proposta estiver pronta, será enviada para o Conselho Curador do FGTS. “Queremos que o FGTS também possa atender a essas famílias (de renda média), em imóveis de até R$ 600 mil”, frisou Inês Magalhães.

De acordo com ela, o uso do FGTS seria uma melhor alternativa em relação ao uso dos recursos da poupança, que atende as classes média e alta. Contudo, essa modalidade vem sendo bastante pressionada por conta dos contínuos saques realizados.

“Em relação ao SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), tivemos uma perda nesse último período de R$ 50 bilhões de saque”, salientou. “A Caixa teve no ano passado um recorde de contratação, nós certamente não conseguiremos cumprir essa meta (repetir)”

Melhores condições estão por vir

Para terminar, ela afirmou que após o texto ser aprovado pelo conselho, os brasileiros podem esperar que melhores condições irão vir para todos. Uma vez que um mega ‘combo’ está sendo preparado, a fim de oferecer melhores juros e taxas para quem financiar sua casa usando o FGTS.

Vale ressaltar que o FGTS é uma espécie de poupança que todo trabalhador formal possui, sendo assim, mensalmente, 8% é descontado do seu salário e vai para sua conta, que é vinculada à Caixa Econômica, lembrando que a responsabilidade de efetuar o depósito é da empresa. E o valor fica guardado, sem a possibilidade de saque.

Mas há algumas situações específicas que o trabalhador pode optar por realizar o saque, a saber:

Quando ocorre a demissão sem justa causa, isso por parte da empresa;

Quando há o término do contrato;

Quando o contrato é rescindido por culpa ou força maior;

Quando o trabalhador se aposenta;

Para o financiamento de imóveis.

Portanto, caso você tenha saldo no FGTS, pode usar uma parte para quitar as dívidas inerentes de financiamento de imóveis.

