ALERTA GERAL! Cancelamento do adicional do Bolsa Família é verdade?

O Bolsa Família é o maior programa social que existe na atualidade, atendendo mais de 20 milhões de beneficiários que encontram-se na situação de pobreza e extrema pobreza. Repassando, mensalmente, o valor de pelo menos R$ 600 para cada família incluída na folha de pagamento. Contudo, nos últimos dias, um erro no aplicativo tem deixado os brasileiros com bastante medo, já que o dinheiro está ‘sumindo’, entenda porque está ocorrendo isso.

Atualizações estão sendo realizadas no aplicativo

Desde o início de março, o aplicativo do Bolsa Família está passando por diversas atualizações e elas ocorrem antes da data do pagamento, o que contribui para que o aplicativo tenha apresentado inconsistência, os erros devem ser resolvidos até às vésperas do primeiro pagamento que irá ocorrer no dia 14.

O principal erro que está ocorrendo é que ao entrar no aplicativo e visualizar o saldo, ele some posteriormente. Isso deixou todos temerosos, uma vez que várias pessoas foram bloqueadas no último mês e como o próprio governo informou, irão continuar.

Mas para o alívio dos beneficiários, o bug do dinheiro ‘sumir’ não é porque o beneficiário em questão será bloqueado do benefício. É apenas questão de alguns ajustes que estão sendo realizados. E no mês de março, os bloqueios só ocorreram porque de maneira errônea, o governo decidiu antecipar os bloqueios de abril. Por conta disso, a maioria dos benefícios só serão bloqueados de fato quando o governo tiver a certeza de fraudes.

Quem será bloqueado do Bolsa Família?

Os bloqueios do Bolsa Família irão ocorrer para as pessoas que não estão dentro dos critérios para fazer parte do programa, a maioria entraram de maneira irregular, entretanto, a fiscalização não agiu da maneira correta o que fez com que a união tivesse um grande prejuízo ao repassar o benefício para quem não deveria.

O alvo das fiscalizações são as famílias unipessoais – pois há grandes chances de fraudes – e também às famílias que não atualizarem a sua renda no cadastro único. Por conta disso, até dezembro, deve ocorrer a fiscalização de todos os grupos citados, a fim de deixar apenas os beneficiários que se enquadram nas regras do benefício.

Por fim, se você tiver sido transparente na hora do seu cadastro e não tiver nenhuma irregularidade, fique tranquilo, pois o bloqueio não irá atingir você. Todavia, aqueles que omitiram informações, podem sofrer as consequências agora. Mas o governo só irá tirar do programa após ter certeza que a pessoa agiu de má-fé.

