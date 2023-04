Saiu NOVO COMUNICADO para quem usar o app do Nubank

Nesta última quinta-feira (6) foi informado pelo Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – que o banco digital ubank está sofrendo golpes que estão ocorrendo dentro do próprio aplicativo. Tem já alguns dias que os usuários estão notificando que as contas estão sendo invadidas por harckers e solicitando empréstimo e transferências para outras contas, a movimentação é tão rápida que o próprio sistema de segurança do banco não consegue bloquear as transações.

Nessa notificação que foi feita pelo Ide ele questiona como o Nubank vai garantir gealmente segurança aos seus usuários e quais medidas serão tomadas por esse público que está sendo afetado.

Cuidado com os fraudes que estão ocorrendo no app do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O banco digital Nubank tem um público muito grande aqui no Brasil, mas infelizmente nessas últimas semanas o que tem ocorrido como a falta de segurança nas contas, fez com que usuários utilizassem várias plataformas para fazer reclamação nas redes sociais e no site do consumidor.gov.br.

As vítimas informaram que o banco não tem sistente eficiente para ao menos conseguir bloquear essas transações que são consideradas suspeitas. Em alguns desses golpes, os criminosos fizeram transferência com valores altos em minutos.

Pronunciamento do Nubank

O banco logo se pronunciou sobre o assunto enviando alerta para o e-mail para os clientes no qual se classifica como fraude ou como golpe remoto. Nesse comunicado, os fraudadores conseguem fazer transferências após o cliente fazer download de aplicativos piratas no celular, e assim permite o acesso remoto de terceiros. Diante disso, o Nubank informou e indicou para os clientes baixassem a versão mais atualizada do aplicativo pois isso pode prevenir o problema.

Empresa tem até 15 dias para responder sobre essa situação

O Idec está em cima cobrando informações sobre esse ocorrido e como o Nubank irá resolver, questionando quais as medidas que serão tomadas para ajudar o público que está sendo afetado por esses criminosos e de que forma o banco está lidando com elas, qual suporte?

Clientes que tem o app baixado em sistema Android estão sendo vítimas do malware que consegue fingir ser o Nubank dentro do app original, por isso se você ainda não atualizou o aplicativo, faça isso imediatamente. O Idec deixa claro que isso é uma responsabilidade que o banco precisa ter e garantir a segurança desses tipos de serviço financeiro, e arcar com todo prejuízo dos consumidores.

Conforme está descrito no Código de Defesa do Consumidor e também com decisões judiciais, os bancos precisam garantir a segurança das contas dos clientes e também responderem em casos de danos causados, como fraude, por exemplo.

