ATENÇÃO! Quem encontrar BUG no ChatGPT ganha R$ 100 MIL

A tecnologia nos proporciona ferramentas que facilitam o nosso dia a dia, no entanto, alguns usuários da inteligência artificial (IA), o ChatGPT foram notificados para uma missão bem importante e interessante da empresa que se chama OpenAI, pela qual é responsável pelo desenvolvimento do chatbot.

E nesta última terça-feira (11) a companhia notificou que vai ofertar boas quantias como recompensa para as pessoas que identificarem os problemas da ferramenta. Essas coisas vão acontecer através do programa OpenAI Bug Bounty que vai enviar até US$ 20 mil, que convertendo é o total de R$ 100 mil, para as pessoas que informar sobre esses bugs.

Lembrando que esses valores variam conforme a magnitude das questões que foram reportadas.

Site de recompensa

A agência Reuters, informou que cada problema que será identificado valerá pelo menos US$ 200, essa iniciativa segue uma tendência que já é popularizada pelo setor no ramo da tecnologia, e essas organizações lançam programas de recompensa para incentivar os profissionais da área e, também, para os hackers que trabalham com ética, para que isso possa auxiliar na resolução dessas questões que são presentes em duas plataformas.

O site de recompensa de bugs tem o nome de Bugcrowd e trabalha especificamente nessa área, é um sistema totalmente reconhecido na área de segurança que vai associar todos os pesquisadores em empresas ou desenvolvedores para poder estudar esses produtos em busca de encontrar erros antes de liberá-los para o mercado, no entanto, esses estudos e análise podem ser feitos também somente após o lançamento.

Conforme as informações, a OpenAI enviou convites para esses especialistas estudiosos com um pedido para que eles se dediquem ao máximo de tempo para fazer essa revisão em várias funções dentro do mesmo recurso, que atualmente já tem mais de 100 milhões de usuários ativos.

Esses especialistas vão analisar a estrutura que foi montada o software e o modo que essas informações foram compartilhadas com os outros aplicativos. É válido destacar também que o programa é que os erros do tipo de conteúdo com informações inverídicas ou com características maliciosas que foram criadas pelo próprio mecanismo não sejam considerados bug no projeto.

ChatGPT

Foi notificado também que depois que o chatbot ganhou repercussão, olhares negativos começaram a serem criados por essa ferramenta, logo depois que a mídia noticiou que a IA tinha sido banida na Itália, mas que seria temporariamente por ter ameaças de privacidade.

Com isso, várias instituições de vários países começaram a olhar para a IA com mais atenção e até mesmo com um ar de desconfiança.

