SUSTO! Beneficiários têm surpresa INGRATA ao acessar app do Bolsa Família

Todos os meses o app do Bolsa Família recebe acessos constantes dos milhões de cidadão que são beneficiários desse importante auxílio do Governo Federal.

Quanto mais perto chega a data de início dos pagamentos, por sinal, maior tende a ficar o número de acessos, uma vez que as pessoas buscam saber, nesse período, quando de fato poderão realizar seus saques.

Logo, considerando que os repasses de abril começarão na próxima sexta-feira, dia 14, não é de se espantar que nos primeiros dias do mês os beneficiários tenham acessado o aplicativo do Bolsa Família de forma mais intensa: e foi então que levaram um imenso susto!

O app supostamente teria cancelado os repasses de abril, o que inevitavelmente causou desespero em que depende desse dinheiro todos os meses para se manter e para manter sua família.

Mas tudo, de fato, não passou de um grande susto, conforme explicação apresentada no decorrer da leitura do próximo tópico.

App do Bolsa Família passará por melhorias para os usuários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Susto do app do Bolsa Família não passou de instabilidade por conta de atualização

Os beneficiários realmente se assustaram, uma vez que, ao entrarem no app do Bolsa Família na última segunda-feira, dia 10, perceberam que as informações referentes a abril haviam simplesmente sumido, sendo que ali estavam até o dia anterior.

De imediato, foi impossível não pensar que se tratava de algum tipo de cancelamento e que os repasses não seriam mais feitos. Porém, como explicado pela Caixa Econômica Federal, tudo não passou de uma instabilidade.

Ocorre que, para melhorar a experiência dos usuários de modo geral, esse aplicativo está sendo reformulado e, ao que tudo indica, estará atualizado até a próxima sexta-feira, 14 de abril, que é quando os pagamentos deste mês terão início.

Quem quiser, por sinal, já pode verificar se está com o app atualizado. E, caso ele ainda esteja sem as informações de abril, vale a pena fazer a desinstalação, limpar todo o cache e instalá-lo novamente.

É preciso verificar se o cadastro não foi bloqueado

Uma alternativa interessante para quem ainda estiver com instabilidade no app do Bolsa Família é utilizar o famoso Caixa Tem, outro aplicativo da Caixa Econômica Federal, para ter acesso às informações que busca.

Ali será possível checar o saldo e fazer a movimentação que desejar, por exemplo.

Mas, é preciso prestar atenção a um detalhe muito importante, que diz respeito aos cortes que têm acontecido nesse benefício.

Ocorre que, desde o início do ano, o Governo Federal, por meio das unidades do CRAS em todo o país, tem convocado diversos beneficiários, que devem atualizar suas informações junto ao Cadastro Único.

Essa atualização, uma vez feita, prova ao governo que o cidadão de fato precisa do Bolsa Família e não está tentando somente se beneficiar financeiramente. Trata-se, por sinal, de um processo que tende a durar muitos meses, a fim de tirar do programa as famílias que estão recebendo os repasses indevidamente.

Sendo assim, caso tenha sido convocado para atualizar seus dados e não tenha ido ao CRAS, é muito provável que o beneficiário tenha sido retirado do repasse de abril e, por isso, está vendo somente os dados de março na tela do aplicativo.

