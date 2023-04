Psicólogo DE GRAÇA pelo SUS: saiba como conseguir atendimento

Os dias não são fáceis e problemas emocionais acabam acometendo a maioria das pessoas, que não conseguem pagar por um psicólogo particular para fazer o acompanhamento correto, mas graças ao Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido por SUS, isso é possível, dentro das limitações de cada cidade. Mas o atendimento psicológico é um dos pilares de uma boa saúde, já que a parte mental também é importante, portanto, confira como conseguir um atendimento gratuito.

Qual a importância de uma consulta com o psicólogo?

É de suma importância, pois ele é o profissional que é inteiramente capacitado para acompanhar você e te auxiliar da melhor maneira possível, nas demandas envolvendo a saúde emocional. Muitas das vezes, nem conhecimento o paciente tem que ele possui algum problema, mas o profissional, na primeira conversa, já consegue identificar os primeiros sinais.

Então, essa é uma das grandes importâncias da triagem de todos os casos, para que cada paciente seja encaminhado para o local correto. Os transtornos mais comuns são:

Ansiedade;

Depressão;

Alimentares.

E todos esses transtornos podem fazer com que a pessoa não tenha uma vida saudável e acabe até mesmo ficando somente em casa, deprimida, caso não tenha um acompanhamento adequado. Contudo, o SUS possui um dos seus pilares que é o da universalidade, ou seja, todos que chegam até à rede, devem ser atendidos da melhor maneira possível, lembrando mais uma vez, que é preciso respeitar as limitações de cada município.

Como conseguir uma consulta gratuita com psicólogo?

Atualmente, há duas maneiras que você consegue o atendimento psicológico, o primeiro é indo em um CSF (o popular posto de saúde) ou indo até um CAPS, cada um possui suas peculiaridades que serão debatidas a seguir.

Ao ir em um posto de saúde, geralmente o paciente primeiro irá passar por uma triagem, que é feita por um enfermeiro, após isso, o enfermeiro que é capacitado para reconhecer alguns transtornos mentais, acaba encaminhando a pessoa ao psicólogo. Lembrando que a consulta precisa ser agendada e em alguns casos pode demorar um pouco, a depender do tamanho da fila.

Outra opção é ir diretamente a um CAPS, ele é especializado em cuidado de pessoas que sofrem com transtornos psíquicos. Ao chegar no local, o paciente também passa por uma triagem e é atendido por uma equipe multidisciplinar, que possui vários psicólogos, enfermeiros, médicos e assistentes sociais. Vale lembrar que as consultas podem ser individuais ou em grupos, a depender do quadro clínico do paciente.

