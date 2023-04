Top DICAS para não cair em fraude nos seus pagamentos mensais

O cartão de crédito é uma ótima ferramenta para ajudar os brasileiros a comprarem o que deseja para poder pagar depois, no entanto, ao mesmo tempo que é bom tem que tomar cuidado porque pode se tornar ruim por 2 motivos: 1. A pessoa perde o controle do uso e acaba usando muito, 2. Como o cartão de crédito é muito utilizado acaba ficando exposto na internet e criminosos se aproveitam disso.

A modalidade de pagamento feito pelo cartão de crédito é uma das mais usadas pelos brasileiros, isso porque tem vantagem para o cliente, além de poder parcelar as compras quando o valor é alto.

Confira como se proteger dos golpistas do cartão de crédito. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Infelizmente muitos criminosos conseguem fazer vítimas através do cartão de crédito. Segundo informações, no ano de 2022 o Mapa da Fraude da ClearSale registrou 5,6 milhões de tentativas de golpe através do cartão de crédito.

Por isso, é superimportante que o titular do cartão do crédito use com muito cuidado e não coloque as informações em qualquer site, veja abaixo alguns tipos de prevenção para não cair em golpes.

Como me proteger ao usar o cartão de crédito?

Milhares de brasileiros gostam de fazer compras online, por isso, a nossa dica de hoje é que nessas compras a pessoa utilize o cartão de crédito virtual, pois assim que a pessoa fazer a compra, o e-commerce vai exigir um código de segurança do cartão, e para quem não sabe, esse código pelo cartão virtual muda constantemente a cada compra.

A pessoa utilizando o cartão de crédito virtual e se os dados forem expostos aos criminosos eles não vão conseguir concluir nenhuma compra porque o código de segurança não é o mesmo que a pessoa já vai ter utilizado.

Se caso for fazer a compra através de um computador público, é necessário também ter cuidado quando for fazer login em alguns sites financeiros ou sites públicos, como por exemplo o Gov.br. Assim que terminar de usar certifique-se se realmente saiu das contas.

Atenção

É necessário ter atenção nos e-mails, SMS com cobranças, pois um dos golpes que acontece muito é quando os criminosos mandam link com vírus e a partir disso ficas fácil para a pessoa expor os dados do cartão e dados pessoais do usuário. Uma observação, é importante destacar que quando as instituições financeiras entram em contato com os clientes elas não pedem senha e nem o código de segurança do cartão. Se pedirem, é golpe.

