Você é MEI? Caixa liberou uma facilidade a mais

Nesta última terça-feira (11) o banco da Caixa Econômica Federal fez um convênio com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). Segundo dados, atualmente tem cerca de 2,1 milhões de microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas que são vinculadas à CACB e que elas terão acesso até 33% de desconto na taxa de juros das linhas de crédito.

Ou seja, as condições de contratação de empréstimo vão ser mais fáceis e os juros serão a partir de 1,21% mensalmente. Foi divulgado também que serão oferecidos para essas empresas serviços bancários e investimentos exclusivos, e depois esse crédito vai poder ser destinado para comprar máquinas, capital de juros, e diversas outras necessidades em que o negócio precisar.

Caixa fez um convênio com a CACB. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O MEI que é associado à CACB vai ter juros reduzidos, as taxas serão a partir de 1,87% ao mês, e nessa contratação do GiroCaixa FAMPE, a linha de capital de giro não é necessário ter um destino específico, pode dispensar também a necessidade de apresentação de garantia.

O FAMPE que é o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas disponibilizando pelo Sebrae em parceria com a Caixa, onde concede o aval financeiro que é complementar a pequenos negócios que não possuem as garantias para conseguir o financiamento.

Quais são os benefícios oferecidos pela Caixa

As pessoas que são associadas com o banco Caixa contam com os seguintes benefícios:

Isenção da primeira da anuidade nos cartões de crédito

Convênio de cobrança bancária com desconto de até 30%

Condições diferenciadas em folha de pagamento

Condições especiais no Cheque Empresa

Atendimento especial nas agências físicas da Caixa.

Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, informa que a iniciativa atende a um dos pedidos do presidente da república, Lula da Silva (PT) para os bancos públicos oferecerem incentivo para às micro e pequenas empresas.

CACB

A CACB foi fundada no ano de 1912 é composta por 27 federações ao qual representam cada um dos estados e reúne 2.300 associações comerciais e empresariais, cerca de 89% dos associados são micro e pequenas empresas.

