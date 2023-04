O que acontece com quem foi excluído do Bolsa Família, mas tinha CONSIGNADO?

Desde o início do ano de 2023 quando foi compartilhado o assunto sobre a equipe petista realizar o pente-fino no maior programa social do Governo, que é o Bolsa Família, milhares de famílias ficaram com medo. Pois as famílias que não estão atendendo todos os requisitos listados por regra poderão ser excluídas do programa, e como isso já aconteceu, mais de 1,4 milhão de famílias já deixaram de receber.

Dessas pessoas que foram excluídas no programa, cerca de 104 mil famílias estavam dentro do sistema do empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil. Para quem não se lembra, era uma linha de crédito ao qual os beneficiários poderiam solicitar e pagar a dívida através do valor dos benefícios que recebiam, os descontos já vinham nessas mensalidades, e assim iria continuar até quitar todo o débito.

Porém como ficará o público que recebia do programa Bolsa Família e que solicitaram o empréstimo consignado e antes de concluir o pagamento teve o nome retirado do programa? Isso está preocupando milhares de brasileiros e a Caixa Econômica Federal informou que esse contrato não vai deixar de simplesmente existir, o cidadão precisa continuar pagando a quantia.

No entanto, como não tem mais nenhum pagamento mensal sendo feito, a pessoa que fez a solicitação do empréstimo vai precisar fazer o pagamento do próprio bolso até quitar o total, porém isso está causando grande preocupação para as famílias.

Primeira leva de exclusão foram famílias que não cumpriam o requisito da renda per capita

O Governo Federal compartilhou informações onde a primeira leva de exclusões de cadastros das famílias que estavam no programa o motivo foi por estar recebendo altos salários, ou seja, são famílias que não tinha necessidade de estar recebendo ajuda do Governo, então eles entendem que eles têm condições de quitar o empréstimo consignados.

Para complementar, o Governo ainda informou que vão continuar fazendo o pente-fino nos cadastrados até o final do ano e que vai realizar novos cortes, porém dessa vez a investigação em foco será para as famílias que se cadastraram no CadÚnico como monoparentais.

Vai ter perdão da dívida do consignado?

Algum tempo atrás, foram compartilhados que o novo Governo Federal até pensou em perdoar as dívidas das pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família, mas essa possibilidade só criou expectativa no público, porém não vai acontecer e isso nem chegou a entrar nos planos da equipe petista.

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, informou que não tem como o banco perdoar as dívidas, no entanto, pode existir uma possibilidade de tentar negociar com o governo formas de baixar os juros.

