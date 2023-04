Projeto “Voa, Brasil” já tem data para ser lançado

Márcio França (PSB) que é Ministro dos Portos e Aeroportos falou nesta última terça-feira (11) que eles têm uma data programada para o lançamento do projeto Voa Brasil. De acordo com o chefe, a ideia principal é começar junto com as companhias a partir do próximo mês de agosto.

Essa declaração foi publicada pelo jornal O Globo. O projeto Voa, Brasil está sendo bastante polêmico porque ele pretende liberar passagens aéreas no valor de R$ 200,00 para qualquer lugar do Brasil, no entanto, a ideia é também que os servidores públicos, os pensionistas e aposentados, além dos estudantes com Fies, que possam entrar no sistema.

O lançamento do programa social vai ser feito pelo Lula. Imagem: zlatko_plamenov / FreePik

Porém Márcio destacou que esse projeto não vai ter nenhum tipo de subsídio do Governo Federal, e para complementar ele diz que afirma as demais passagens não devem subir de preço, pois esses lugares que estarão no projeto são aqueles que estão vazios em períodos de baixa temporada.

O lançamento do programa social vai ser feito pelo Lula, presidente da república, e o Governo Federal já tem também o aval das três grandes companhias aéreas que estão atuando em todo o Brasil, e são as companhias: Gol, Latam e Azul.

Opinião do Ministro

O ministro aproveitou a oportunidade e falou sua opinião que o presidente Lula vai fazer o anúncio do pacote, e que por trás é mais um arranjo de oportunidade das empresas que são privadas do que um programa público, e não tem subsídio. No mês de agosto, a equipe vai iniciar com 3 companhias aéreas, o ministro afirma que as contas já foram acertadas e que o planejamento já está tudo certo, falta apenas as concessionárias de aeroportos.

O ministro ainda afirma que eles têm 90 milhões de passagens por ano em uma das maiores do mundo, porém, só tem 10% dos CPFS que voam. Eles pretendem conseguir entender e resolver esse problema no 2º semestre com o programa no valor de R$ 200,00 nos trechos do Brasil que vai ocupar a ociosidade.

Polêmica do projeto

O Ministro Márcio França decidiu por conta própria fazer o anúncio desse projeto no começo do mês de março, porém ele acabou sendo desautorizado por Lula em uma reunião televisionada, e no mesmo dia um pouco mais tarde, ministro disse que a bronca também foi para ele.

