CRAS: entrevista para o Bolsa Família; veja como ser aprovado

Muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e desejam ter auxílio financeiro do Governo Federal não sabem, mas existe uma entrevista para o Bolsa Família, na qual é preciso ser aprovado para só então ter direito aos repasses.

E, claro: uma vez tendo que comparecer à prefeitura de sua cidade ou mesmo ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo, não há quem não fique com certo receio, acreditando se tratar de algo muito burocrático e até mesmo difícil.

Ocorre, porém, que existe uma dica muito simples que qualquer cidadão que seja submetido a essa entrevista deve seguir, a fim de não ter seu pedido do Bolsa Família negado, e ele é explicado logo a seguir.

A entrevista para o Bolsa Família funciona como um filtro para escolher os beneficiários | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que fazer para ser aprovado na entrevista para o Bolsa Família

Como já é do conhecimento de boa parte da população brasileira, o Bolsa Família, que é o principal programa social do país na atualidade, foi criado para ajudar as famílias de baixa renda.

É por meio dos repasses mensais que elas conseguem ter acesso à comida e conseguem pagar as contas de casa, por exemplo.

Logo, fica subentendido que, na entrevista para o Bolsa Família, é imprescindível que o cidadão comprove que de fato vive em uma situação na qual esse benefício é necessário, e é justamente para esse contexto que as perguntas são voltadas.

O entrevistador irá perguntar, por exemplo, qual é a renda familiar, quantas pessoas compõem a família e qual é a idade de cada membro, e quais são os hábitos de consumo em relação à alimentação, entre outras coisas.

E a pessoa entrevista, por sua vez, deve ser uma única e simples dica: ser sincero o tempo todo.

Afinal, será preciso que nessa entrevista do Bolsa Família sejam apresentados os documentos de todos os membros familiares, bem como o comprovante de residência e os comprovantes de renda. Logo, por meio da análise desses documentos, e por meio de outras fontes de dados, o Governo Federal tem como saber se a pessoa está mentindo ou não.

Veja também: Ainda DÁ TEMPO de consultar valores esquecidos em bancos; saiba como

Repasse de abril será junto ao Auxílio Gás

Quem já foi aprovado na entrevista para o Bolsa Família e está aguardando o repasse de abril pode comemorar, pois dentro de pouquíssimos dias, mais especificamente no dia 14, os valores começarão a ficar disponíveis para saque.

E isso, claro, sempre considerando o número final do NIS de cada beneficiário.

Outra boa notícia sobre esse benefício diz respeito ao fato de que, esse mês, ele será acompanhado do pagamento do Auxílio Gás, sendo este no valor de R$ 112.

Esse valor representa a média do valor cheio de um botijão de 13 kg, lembrando que esse outro auxílio não é mensal, mas sim bimestral.

Já o valor do Bolsa Família em si continua tendo R$ 600 como parcela mínima.

Veja também: Número de pessoas em grupo de EXCLUSÃO do Bolsa Família é reduzido