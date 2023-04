Truque rápido para quem quer AUMENTAR o LIMITE do Nubank

O banco digital do Nubank vem lançando novidades para seus clientes, além de ser o maior banco digital do Brasil está conquistando clientes agora da América Latina, pois o Nubank oferece soluções financeiras para qualquer perfil de cliente para todos conseguirem ao menos um cartão de crédito do roxinho.

O que alguns reclamam é que quando fazem a solicitação no banco digital eles recebem um limite muito baixo de crédito, e isso às vezes deixa a pessoa para baixo, porém o Nubank dá oportunidade para a pessoa mudar essa situação e ter o valor que deseja. Confira abaixo.

Segue a passo a passo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Crédito Nubank

Como em qualquer banco o limite de crédito é feito após uma análise do histórico financeiro de cada perfil do cliente, e assim que fazem o pedido passa por uma análise automaticamente, ou seja, eles consultam o score Serasa e as dívidas que podem estar atrasadas para compreender o risco que o cliente oferece, por isso muitas vezes o limite disponível é baixo, para a própria pessoa ir construindo o limite.

Assim o Nubank consegue analisar a capacidade de pagamento do usuário e saber se é um bom pagador ou não, e somente a partir dessa análise que o banco consegue saber o valor que será liberado de crédito.

Veja também: Ficou mais fácil aumentar o limite do Nubank? Nova ferramenta deve ajudar

Ferramenta evolução de limite

Para que esse processo possa ser acompanhado junto com a empresa, o aplicativo criou uma ferramenta que se chama “Evolução de Limite”, através dela o cliente consegue analisar qual o limite anterior (que no caso é a última análise feita e também a data que pode acontecer outra avaliação). O cliente que se interessar também pode ter acesso aos detalhes sobre como é feito esse procedimento do banco.

Porém dessa vez, a boa notícia é que o cliente vai conseguir informar ao banco qual o limite que ele deseja, quer saber como fazer isso? Segue o passo a passo:

Entre no aplicativo Nubank

Clique em “Cartão de crédito”

Depois em “Ajustar limite”

Entre em “Evolução de Limite”

Escolha a opção “Sugerir limite”

Responda às perguntas

Informe o valor que deseja e depois confirme.

Depois que confirmar, basta conferir a data da próxima análise de crédito e esperar pela resposta do Nubank, lembrando que essa opção não confirma que o limite será aceito, porém o banco consegue saber qual o valor que você deseja.

Veja também: Nubank anuncia ÓTIMA NOVIDADE! Nem todos poderão participar