Governo muda REGRAS do Auxílio Gás; descubra quem receberá

O auxílio gás é pago a cada dois meses pelo Governo Federal. O Gás de cozinha é essencial em nossas casas para preparar o alimento, imagina uma família que não tem gás de cozinha, como faz? E infelizmente existe essa realidade em nosso Brasil, são muitas famílias que precisam cozinhar em fogão de lenha e outras nem isso tem.

São famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que precisam de ajuda, por isso o Governo decidiu criar o auxílio gás, que também é conhecido como Vale Gás. Esse programa brasileiro tem como objetivo oferecer um benefício no valor do botijão de cozinha de 13kg para essas famílias.

Esse programa social foi criado no ano de 2001 e o objetivo sempre foi esse, de alcançar famílias em situação de vulnerabilidade que participavam da Rede de Proteção Social. E no ano de 2021, especificamente durante a crise da pandemia do Covid-19, esse programa voltou a ser atendido e oferecido pelo Jair Bolsonaro.

E neste ano de 2023, Lula decidiu continuar oferecendo o mesmo e ainda complementou o programa.

Novas regras

Antes do programa do auxílio gás voltar em 2021, o programa estava sendo voltado somente para as famílias que estão em situação de pobreza e o valor era de 50% ao valor do preço médio do botijão de gás de cozinha, e o presidente Lula continuou pagando o valor integral do benefício.

Recentemente, o programa conta com mais de 6 milhões de beneficiários. Lembrando que para participar é necessário estar dentro dos requisitos, como:

Família precisa ter inscrição no CadÚnico para programas sociais

Renda per capita igual ou menor que R$ 218

Diante desse cenário, o governo federal tem tentado facilitar o acesso ao programa, que disponibiliza informações de critérios de elegibilidade e também de locais para cadastro.

Calendário do Vale Gás

É importante destacar que o auxílio gás é uma soma ao programa do Bolsa Família, que disponibiliza o valor médio do botijão de gás para as famílias que estão precisando, além disso as famílias também recebem o valor fixo de R$ 600, que é a parcela do Bolsa Família.

Com as novas regras do Bolsa Família, a família que está dentro dos requisitos podem receber os R$ 600 que é fixo, o adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos, o auxílio gás nesse mês de abril, ou seja, pode receber uma quantia boa.

A partir do mês de junho, também terá um adicional no valor de R$ 50 para gestantes e adolescentes e jovens de 7 a 18 anos.

