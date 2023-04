Feirão da Serasa acabou! Aprenda a negociar suas dívidas sem ele

Especialistas acreditam que mais de 65 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Com isso há a impossibilidade de conseguir crédito. O Feirão da Serasa é uma excelente oportunidade para quitar dívidas com até 99% de desconto. Entretanto, acabou! E agora? Aprenda a negociar suas dívidas sem o SERASA, usando plataformas semelhantes e confiáveis.

Como quitar dívidas com desconto?

Muitos não aproveitaram o Feirão Serasa, com isso – é necessário correr atrás de outras plataformas semelhantes. A fim de conseguir um empréstimo, financiamento ou cartão de crédito – é de extrema importância estar com o nome limpo na praça.

Nem todas as plataformas que ofertam a possibilidade são confiáveis – há relatos de golpes que envolvem o déficit. Bem como o falso boleto, etc. Desse modo, é importante estar atento a esses detalhes e conhecer plataformas realmente confiáveis.

É possível obter descontos e negociar as dívidas através do Litígio Zero. Programa que permite a negociação de dívidas junto à União. Sendo possível quitar dívidas de tributos e outros débitos. O programa também possui um prazo – aberto somente até o dia 31 de maio.

Para acessar é necessário entrar no Portal e-CAC da Receita Federal. O procedimento é bem simples e rápido. Entretanto, é válido lembrar que existem outos feirões pelo Brasil. Como é o caso dos feirões realizados pela Febraban – Federação Brasileira de Bancos, pela Receita Federal ou SPC.

É importante estar atento aos portais, a fim de verificar a existência dos feirões e suas aberturas. Dica: sempre acompanhe este blog, logo que um feirão é aberto você será o primeiro a ser avisado!

Há outras maneiras de negociar dívidas?

Sem sombra de dúvidas! Muitas empresas possuem seu próprio setor de negociação de dívidas. Sempre é possível ir até a loja ou empresa e procurar uma boa maneira de quitar as dívidas. Seja com desconto ou não, mas sempre o lojista irá querer resolver a situação.

Com isso é possível quitar as dívidas em parcelas, no cartão de crédito, etc. Entretanto, o lado bom dos Feirões que acontecem no Brasil é a possibilidade de descontos. Há empresas que ofertam até 99% de desconto na dívida. Outra opção é usar o cartão de crédito ou benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para realizar empréstimos e quitar com menos juros.

Outras 50%, 75% e assim por diante. O importante é quitar a dívida e limpar o nome. Portanto, é possível quitar atrás do Litígio Zero – ou então aguardar os demais feirões. E caso desejado – ir até a loja responsável pela dívida e negociar pessoalmente.