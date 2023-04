FINALMENTE! Boa notícia para quem quer mais facilidade pelo WhatsApp

Nesta última terça-feira (11) saiu mais uma novidade para o aplicativo do WhatsApp, dessa vez a Meta anunciou o lançamento de uma ferramenta para serviço imediato de pagamentos para os pequenos empreendedores do Brasil. Ou seja, será possível fazer pagamentos através do app usando o cartão de crédito e débito que tem a bandeira Mastercad e Visa, conforme as informações da empresa.

A ferramenta ainda não foi lançada, mas quando isso acontecer vai disponibilizar primeiramente para os lojistas que usam o WhatsApp Business, e partir disso diversas empresas também poderão usar o mesmo recurso no futuro.

É mais uma novidade na área da tecnologia que está chegando para inovar e ajudar a vida dos comerciantes pequenos e empresas médias que também usam a versão gratuita do WhatsApp Business. Na Índia os usuários também podem fazer os pagamentos no meio corporativo, usando apenas API paga através do app.

Essa novidade vai ser oferecida pelas empresas que são consideradas grandes nesse ramo de pagamento em todo o Brasil, incluindo o Itaú, Mercado Pago e Cielo.

Serviço de pagamentos do WhatsApp

Essa novidade que é tão esperada por tanto, chegou após mais de 3 anos com os embates. No mês de fevereiro deste ano de 2023 o Banco Central aprovou o recurso e teve que passar por uma avaliação bem criteriosa para conseguir garantir a privacidade e eficiência dos usuários. Antes disso acontecer, algumas autoridades temiam por esse tipo de serviço com medo de afetar alguma forma a concorrência nesse setor de pagamentos, por isso demorou um tempo para ser liberado.

Lembrando que as pessoas que utilizam o WhatsApp já podem fazer transferências de valores desde o ano de 2021 no Brasil, esse novo recurso que foi compartilhado que em breve terá o lançamento pela Meta é voltado para as empresas para terem uma ferramenta de pagamento de forma prática através do aplicativo que é usado por todos.

Não podemos deixar de destacar que essa novidade está chegando em um momento de extrema importância para o mercado brasileiro, pois está acontecendo um aumento bem significativo em soluções financeiras em formatos digitais.

Com essa ferramenta, a empresa Meta deseja ampliar a presença nesse mercado de pagamentos no Brasil, que nos últimos anos tem crescido bastante. Essas empresas que foram formar parcerias, a Meta vai proporcionar uma solução totalmente integrada para esse público empresarial, além de oferecer um pagamento seguro e prático.

