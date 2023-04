Governo sofre com críticas e altera REGRAS do pente-fino do CadÚnico

Já faz alguns meses que os brasileiros sabem acerca dos bloqueios do Bolsa Família. Entretanto, os primeiros bloqueios tiveram alguns problemas. Porque algumas famílias foram suspensas do programa mesmo estando dentro dos requisitos estipulados. Logo após isso, o Governo realizou o desbloqueio do cadastro e admitiu que tudo não passou de um erro, visto que a suspensão aconteceu antes mesmo da atualização cadastral. Com isso, o Governo optou por reduzir a sequência de bloqueios e alterou a sua estratégia para isso.

Governo muda estratégia de bloqueios

A situação causou constrangimento em muitas famílias. Visto que muitas famílias possuem como fonte de renda principal o Bolsa Família. Desse modo, para este mês de abril há uma nova estratégia do Governo Federal para evitar o mesmo acontecimento.

Isto é, o número de cadastros bloqueados será reduzido. Com isso – apenas os cadastros que tiverem irregulares serão bloqueados pelo sistema. Ou seja, apenas os que o Governo tem convicção das irregularidades.

Visto que no mês passado o Governo bloqueou alguns cadastros suspeitos – e não com irregularidades de fato. Com isso, várias famílias acabaram sendo bloqueadas do programa de maneira equivocada. Causando transtorno e constrangimento.

Portanto, ficou decidido que a quantidade de bloqueios será reduzida. Com isso, apenas as famílias que têm irregularidades de renda ou quantidade de membros serão suspensas do programa.

Entenda como irá funcionar

Portanto, apenas as famílias que possuem grandes irregularidades serão bloqueadas do Bolsa Família. Visto que não atendem aos critérios estipulados pelo programa. O principal motivo das suspensões de conta é em razão dos equívocos de renda.

Desse modo, as famílias que não estiverem em situação de pobreza ou extrema pobreza serão bloqueadas do programa. Podendo receber mensalmente apenas R$ 218 per capita. Desse modo, as famílias que recebem valores superiores a este – serão bloqueadas.

Outro ponto é acerca das famílias que se declaram unipessoais – mas na verdade moram com outras pessoas. Isso é uma fraude. Há casos de famílias que possuem dois ou mais membros com carteira assinada – entretanto, a retiram do Cadastro Único a fim de não perder o benefício.

Esse tipo de fraude pode acometer em um declínio do benefício – e com isso a família poderá ser bloqueada do Bolsa Família. A fim de dar lugar para as famílias que realmente precisam – o Governo pretende até o fim do ano regularizar a situação.