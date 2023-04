MAIS BLOQUEIOS no Bolsa Família em abril? Veja o que esperar

O Governo Federal anunciou no início deste mês de abril que haverá uma nova onda de bloqueios do Bolsa Família. Entretanto, para evitar os erros que aconteceram na última vez – será adotada uma nova estratégia de trabalho. Desse modo, os beneficiários poderão ficar tranquilos – sabendo que seus benefícios não serão suspensos. Isto é, caso estejam de acordo com os critérios estipulados pelo programa. Entenda a nova estratégia e o que fazer caso seja bloqueado do Bolsa Família.

Bolsa Família fará novos bloqueios

O Bolsa Família conta com mais de 20 milhões de beneficiários. Durante a pandemia – a fiscalização tornou-se branda e muitas famílias entraram no programa usando dados falsos.

Com isso – ocorreu uma super lotação do programa com pessoas que não estão dentro dos critérios estipulados. Várias fraudes e irregularidades foram descobertas a partir do início deste novo Governo.

Portanto, o Governo em conjunto com o ministério responsável – anunciou o bloqueio de vários cadastros. Entretanto, os cadastros suspensos são aqueles que possuem irregularidades ou incongruência nas informações.

Neste último mês milhares de cadastros foram bloqueados – entretanto, alguns de maneira equivocada. Antes mesmo da atualização cadastral, o Governo Federal acabou suspendendo. Ao observar o erro – as famílias tiveram suas contas de volta.

Para este mês de abril o Governo irá mudar a estratégia – a fim de que não haja erros como no mês de março. Entenda o que irá mudar e quais cuidados devem ser tomados para evitar bloqueios no programa.

Leia mais: Celular de graça do GOVERNO para quem está no CadÚnico; “como assim?”

Entenda como ocorrerá os bloqueios

Portanto, para evitar que algumas famílias sejam bloqueadas – o Governo Federal irá suspender do programa um grupo reduzido de beneficiários. Desse modo, as famílias que estiverem com suspeitas de fraudes – não serão retiradas a primeiro momento.

Entretanto, as famílias cujo o Governo tiver convicção de fraudes – haverá um pente fino e suspensão do cadastro. E então, elas precisarão começar do zero o procedimento de adesão ao programa.

Tudo indica que essa modalidade será utilizada até o fim do ano. A fim de evitar ter grandes suspensões em massa. As famílias bloqueadas serão aquelas que não estão dentro dos requisitos estipulados de renda.

Visto que para receber o Bolsa Família é necessário viver sob pobreza ou extrema pobreza. Desse modo, as famílias que possuem renda superior a R$ 218 per capita, hão de ser bloqueadas do sistema.

Muitos brasileiros acabam sonegando informações e retirando membros da família que possuem carteira assinada. Esses casos são considerados como fraudes e as famílias serão penalizadas com o bloqueio do cadastro. As famílias bloqueadas precisarão ir até o CRAS local com os dados atualizados e corrigidos.