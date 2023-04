Número de pessoas em grupo de EXCLUSÃO do Bolsa Família é reduzido

Neste último mês – o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, bloqueou milhares de cadastros do Bolsa Família. Entretanto, aconteceram alguns erros e muitas famílias foram suspensas de maneira indevida. Ou seja, estavam dentro dos critérios estipulados e mesmo assim foram bloqueadas. Logo que o erro foi percebido – as famílias regressaram ao programa e o Governo Federal anunciou uma nova metodologia de trabalho, a fim de remover os cadastros irregulares e fraudulentos. Com isso, o número de famílias excluídas do Bolsa Família será reduzido. Entenda como tudo irá funcionar e quais cuidados devem ser tomados.

Governo Federal reduz número de suspensões do Bolsa Família

Antes de tudo, as famílias bloqueadas nesse último mês não serão necessariamente bloqueados neste mês de abril. Com o intuito de diminuir a margem de erro: apenas os cadastros com comprovação de fraudes ou irregularidades serão suspensos do programa.

O principal critério será o de renda: as famílias que não viverem sob pobreza ou extrema pobreza serão suspensas do programa. Visto que o Bolsa Família visa abranger exatamente essa classe brasileira.

Outro ponto é acerca das fraudes no programa. As famílias que não tiverem os dados atualizados ou incompletos terão o cadastro suspenso. Milhares de famílias removeram membros do Cadastro Único a fim de manipular a renda per capita.

Fraudes como essa acabam prejudicando o sistema. Desse modo, muitas famílias se declaram unipessoais a fim de receber o benefício, etc. São várias fraudes que o Governo Federal está apurando e todas serão detidas pelas ações do ministério.

Entretanto, a fim de evitar erros e falhas – neste mês de abril apenas esses grupos de beneficiários serão suspensos do programa. Conheça o grupo e saiba o que fazer caso seja bloqueado do Bolsa Família.

Novo grupo será bloqueado do Bolsa Família

Portanto, neste mês de abril apenas as famílias que tiverem fraudes comprovadas ou irregularidades nas informações serão bloqueadas. Com isso, espera-se que haja um melhor controle das ações decorrentes dos bloqueios.

Informações sonegadas: as famílias que não tiverem preenchido corretamente as informações de renda e grupo familiar serão bloqueadas. Isto é, fraudando o sistema. Visto que é uma prática bastante utilizada para receber o Bolsa Família mesmo tendo integrantes de carteira assinada.

Esse grupo de famílias irão ser bloqueados neste mês de abril. Visto que apenas as que tiverem realmente fraudado o programa serão suspensas. As famílias que forem suspensas e acharem que é um erro – devem reunir todos os documentos dos integrantes da residência e ir até o CRAS local.

E então, com os documentos pessoais dos membros, comprovante de endereço, renda, etc. Criar um novo cadastro e abrir o requerimento para retomar ao programa. O procedimento deve ser realizado o mais rápido possível.

Visto que neste mês de abril será pago as parcelas fixas de R$ 600, com o adicional de R$ 150 para as famílias que tiverem crianças entre zero e seis anos – sem contar o Vale-Gás que também será pago.