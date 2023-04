Existe tratamento GRATUITO de espinhas e cravos pelo SUS?

Muitos brasileiros sofrem com cravos e espinhas. Há várias soluções gratuitas na internet que na maioria das vezes não funcionam. Quem nunca colocou um pouco de pasta de dente no rosto para se livrar das espinhas? Nos casos de acnes mais brandos ou graves – é necessário que o dermatologista seja consultado. Saiba como conseguir o tratamento pelo SUS e se livrar de uma vez por todas dessas espinhas.

Tratamento para acne gratuito pelo SUS | Imagem de Kjerstin Michaela Noomi Sakura Gihle Martinsen Haraldsen por Pixabay

Tratamento para espinhas

Existem inúmeros tratamentos para peles com acnes. Regiões que possuem uma temperatura mais elevada por agravar os casos de acnes entre os brasileiros. Há dicas de alguns alimentos que podem ser evitados para o não surgimento das acnes.

Como evitar frituras, chocolates, etc. E isso é comprovado pelos profissionais da área. Bem como os alimentos com alto índice glicêmico – no quais estimulam a produção de insulina no sangue, produzindo mais sebo e consequentemente piorando as espinhas.

Desse modo, há tratamentos orais ou não – a maioria dos tratamentos são à base de pomadas e géis que são passados na pele com acne. Entretanto, a maioria desses tratamentos podem ser adquiridos por preços bem em conta – ou seja, não é coberto pelo SUS.

Entretanto, quando há casos mais graves de acne – é possível obter todo o tratamento pelo SUS. É válido lembrar que o SUS oferta os médicos, entretanto, nem sempre os remédios necessários são ofertados pelas farmácias dos postos de saúde.

Como ter o tratamento pago pelo SUS?

Depende do tipo de tratamento. Ou seja, nos casos mais graves de acne – o tratamento pode ser custeado pelo SUS. Isto é, desde a consulta até os remédios. Visto que há um remédio usado no tratamento das acnes, que é o isotretinoína oral. O remédio é ofertado pelo SUS.

Desse modo, poucos sabem que o SUS oferece esse medicamento. Sendo necessário ir até o posto de saúde, realizar a consulta médica com o dermatologista e pegar a receita da medicação.

No caso dos dermatologistas – em alguns casos é necessário ser atendido diretamente no hospital. Não são todos os postos de saúde que possuem dermatologistas de plantão.

O remédio atua diretamente na acne – secando as mucosas. O tratamento dura cerca de 06 meses, depende de cada paciente. É necessário evitar a exposição à luz solar e há de ter uma dieta equilibrada, a fim de evitar as acnes na pele.

Portanto, é possível receber o tratamento gratuito contra acne através do SUS. Desse modo, todos os detalhes podem ser consultados no posto de saúde local.