É possível receber mais de um benefício do INSS ao mesmo tempo?

Milhões de brasileiros atualmente recebem algum benefício do INSS, enquanto muitos outros milhões se perguntam se é possível, de alguma forma, receber dois ou mais benefícios do famoso Instituto Nacional do Seguro Social.

E, não é de se espantar que tal dúvida exista. Uma vez que, quando obtido, qualquer benefício vindo dessa importante instituição passa a ajudar o indivíduo financeiramente, e de forma muito significativa.

Mesmo que seja somente um salário mínimo vigente: trata-se de uma quantia de dinheiro que de fato fará toda a diferença no dia a dia.

Mas, afinal: será que é possível acumular e receber mais do um benefício do INSS?

A resposta está no tópico abaixo.

A aposentadoria é apenas um benefício do INSS que o cidadão pode receber | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É, sim, possível receber mais de um benefício do INSS

Existem duas notícias em relação a esse assunto:

A boa notícia é que realmente dá para receber mais de um benefício ao mesmo tempo. Mas a má notícia é que as regras para que isso aconteça estão ainda mais restritas, por conta da Reforma da Previdência.

Ocorre que quem já havia garantido mais de um recebimento antes de a Reforma acontecer (o que ocorreu em novembro de 2019) manteve esse direito e, hoje, provavelmente possui dois ou mais recebimentos.

Mas, para as demais pessoas, a realidade não é exatamente essa.

Não é mais possível receber duas pensões por morte, por exemplo, como era permitido até alguns anos.

Agora, de acordo com as novas regras previdenciárias, o cidadão só pode receber mais de um benefício do INSS se estes recebimentos forem compostos por uma aposentadoria e por uma pensão por morte.

Mas, ainda assim, há ressalvas no que diz respeito ao valor.

Isso porque só se pode receber o valor cheio de ambos e cada um tiver um valor de somente um salário mínimo.

Os regimes diferentes tornam tudo mais fácil

Com base nas informações acima, portanto, fica subentendido que pelo Instituto Nacional do Seguro Social o cidadão poderá receber, ao mesmo tempo, somente uma aposentadoria, somada a uma pensão por morte.

Sendo assim, terá seu pedido negado caso queira receber duas aposentadorias ou um auxílio acidente já estando na condição de aposentado, por exemplo.

A exceção, em relação a esse contexto, existe somente quando, por algum motivo, a pessoa está inserida em dois regimes previdenciários, sendo eles o RGPS (Regime Geral da Previdência Social) e o RPPS (Regime Próprio da Previdência Social).

Enquanto o primeiro é voltado para MEIs e trabalhadores inseridos no regime CLT, por exemplo, o segundo é direcionado somente àqueles servidores públicos que foram efetivados. E isso abre margens para que mais de um benefício seja recebido.

Porém, e portanto, não será mais de um benefício do INSS, uma vez que o INSS está atrelado somente ao RGPS.

Estando enquadrada nos dois regimes, a pessoa poderá receber uma aposentadoria em cada um deles, ou uma pensão por morte em cada. Além, claro, de uma aposentadoria, mais uma pensão.

